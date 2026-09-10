Confirman que hay más de US$5 millones de Florencia Kirchner listos para ser decomisados

Tras permanecer 10 años "congelados", el Banco Galicia le confirmó a la Justicia que los más de cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner están disponibles, por lo que el dinero ahora podrá ser decomisado.

La suma exacta del monto de la hija de la expresidenta Cristina Kirchner se compone de 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad, a los que se suman 1.032.144 dólares y 53.280 pesos repartidos en dos cajas de ahorro, según publicó La Nación.

Todo este dinero fue embargado en 2016 por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces.

Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa por presunto lavado, la Justicia nunca le devolvió sus dólares porque consideró que el origen de esos fondos continuaba bajo sospecha.

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Asimismo, dicha cifra ahora se convirtió en el blanco principal de otra causa, ya que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) busca quedarse con esos fondos en el marco del decomiso ordenado por Vialidad, el expediente por el que la exmandataria cumple actualmente prisión domiciliaria.

Debido a que los condenados en dicha causa no pagaron voluntariamente la multa en los diez días de plazo estipulados, el tribunal comenzó a "cazar" bienes para lograr cubrir un agujero fiscal que en un principio consistía en 84.835 millones de pesos y que, por ajuste de inflación, ya trepó a los 684.990 millones y no se descarta que deba ser actualizado nuevamente.

En resumen, como la primera tanda de 111 inmuebles embargados no alcanza para saldar la deuda, se elaboró un segundo listado de bienes a decomisar. Además de los dólares de Florencia Kirchner, la lista también incluye 13 propiedades de la familia y 128 activos vinculados a las sociedades de Lázaro Báez.

De todas maneras, ahora que el Banco Galicia dio luz verde, el traspaso del dinero no será inmediato, ya que el Tribunal Oral Federal 5 podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de dicho monto. (NA)