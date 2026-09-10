Encuentran una carta de 1833 donde se relata la usurpación inglesa de las Islas Malvinas

Casi dos siglos después de uno de los episodios centrales de la historia argentina, un documento permitió reconstruir cómo llegó a Tucumán la noticia de la usurpación inglesa en las Islas Malvinas. Se trata de un oficio de 1833 enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al gobernador tucumano Alejandro Heredia.

El hallazgo fue realizado recientemente por el equipo del Archivo Histórico de la Provincia, que encontró el documento mientras trabajaba en la recuperación y conservación del patrimonio documental.

El documento está compuesto por cuatro hojas y describe cómo se sucedieron los acontecimientos a partir del 2 de enero de 1833. Su contenido permite conocer de qué manera fue comunicado lo ocurrido en las islas a las autoridades de la época.

El destinatario del oficio tampoco es un dato menor. Según explicó el director de la institución, Javier Critto, Tucumán tenía entonces un peso político importante dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata (todavía no existía la Argentina). “Era una de las provincias más importantes y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán”, señaló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para el Archivo Histórico, la recuperación de este material forma parte de una tarea cotidiana que busca preservar documentos relevantes para la historia provincial y nacional y, al mismo tiempo, ponerlos a disposición de la comunidad.

“Es un documento inédito y fundamental para nuestra memoria. Nos permite saber que las Malvinas siempre han sido argentinas”, sostuvo Critto.

El hallazgo fue dado a conocer en el marco de un ciclo de conferencias organizado por la institución para conmemorar los 60 años del cierre de los ingenios azucareros durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

La iniciativa se desarrolla por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y busca combinar la conservación del patrimonio documental con espacios de reflexión y formación sobre distintos momentos de la historia de Tucumán.

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó el objetivo de generar una “memoria activa” y señaló que el trabajo del Archivo no se limita a conservar los documentos.

“El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión, de formación”, afirmó.

El ciclo

El ciclo cuenta con la participación de especialistas vinculados con la historia provincial y la producción azucarera, quienes abordan las distintas dimensiones del cierre de los ingenios y sus consecuencias para Tucumán.

“Se inicia un ciclo de conferencias que vamos a tener con distintos expositores que están vinculados con la historia, con la producción azucarera, especialistas en la materia y que tienen el principio de autoridad para poder brindarnos disertaciones y conferencias al respecto”, explicó Albarracín.

Las actividades se realizan en la sede del Archivo Histórico de la Provincia, ubicada en 25 de Mayo 487, en San Miguel de Tucumán, con entrada libre y gratuita. El objetivo, según el funcionario, es que el conocimiento del pasado también sirva para analizar el presente.

“Recordando y rememorando esos hechos del pasado, podamos también afrontar los desafíos del presente y no permitir que se vuelva a incurrir en esos errores tan drásticos y dramáticos como ocurrió en aquella época”, concluyó.