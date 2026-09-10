Mirtha Legrand continúa internada: qué se sabe sobre su salud

La legendaria conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei cursando un cuadro de bronquitis y recibiendo la atención médica necesaria. En las últimas horas, su círculo más cercano sostiene que evoluciona favorablemente.

De acuerdo al último parte difundido por el centro médico, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Chiqui "evoluciona favorablemente y sin complicaciones", por lo que no se descarta que pueda recibir el alta hospitalaria en las próximas horas para continuar con la recuperación en su hogar.

Según la periodista Mercedes Ninci, quien hacía guardia periodística en el Sanatorio Mater Dei y mantuvo una conversación con un "importantísimo médico de la institución", este le reveló una buena noticia sobre la salud de la conductora.

“Le pregunté a un importantísimo médico de la institución: ‘¿Cómo está Mirtha?’, y me dice: ‘Mirtha acá en Mater Dei está como en su casa; se va a ir cuando esté 10 puntos’. Y le pregunto: ‘¿Y cómo está Mirtha ahora?’, me respondió ‘Está 10 puntos’”, mencionó en La Mañana con Moria.

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En otras declaraciones a la prensa, la hija de la conductora Marcela Tinayre pidió que "bajen la espuma y la ansiedad" con respecto a Mirtha: "Por el momento vamos a esperar", dijo a cronistas de América TV.

Desde temprano circulan versiones que indican que la Chiqui podría recibir el alta médica durante el día de hoy, pero la familia espera que la información no trascienda a la prensa. La razón es que sus allegados quieren que la conductora pueda retirarse del establecimiento en calma.

De no concretarse el alta médica, la institución difundirá un nuevo parte informando sobre su evolución.

En paralelo a su internación, la familia y la producción de su ciclo televisivo tomaron la decisión de que su nieta Juana Viale ocupe su lugar en "Las Mesazas" durante el fin de semana, ya que las grabaciones del mismo están programadas para este viernes. (NA)