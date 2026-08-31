Cuando la inteligencia artificial decide qué CV llega al reclutador

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una herramienta concreta dentro del mercado laboral. Casi la mitad de los especialistas en Recursos Humanos ya la utiliza en los procesos de selección y, al mismo tiempo, cada vez más personas que buscan empleo recurren a estas tecnologías para mejorar sus posibilidades de ser consideradas por una empresa.

Según el estudio Reclutamiento y Postulación Digital 2026, elaborado por Bumeran a partir de las respuestas de 7.305 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, el 46% de los reclutadores utiliza herramientas de IA durante la selección de personal.

El principal uso está vinculado con una de las primeras etapas del proceso: el 28% emplea inteligencia artificial para filtrar perfiles a partir de palabras clave y requisitos. Otro 18% la utiliza para redactar descripciones de puestos y optimizar los avisos de búsqueda, mientras que un 14% todavía no la implementa, aunque ya evalúa hacerlo.

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La expansión de estas herramientas también modifica la manera en que los candidatos preparan sus postulaciones. El 30% de los especialistas consultados considera positivamente que una persona adapte su currículum para facilitar su lectura por parte de los sistemas ATS, utilizados por las empresas para ordenar y filtrar postulaciones.

La IA, de esta manera, comienza a intervenir en ambos extremos del mercado laboral: ayuda a las empresas a seleccionar y a los candidatos a presentarse. Entre quienes buscan trabajo, el 33% afirma utilizar inteligencia artificial durante la búsqueda. El 35% lo hace para adaptar su CV a los filtros de selección, el 28% para redactarlo y el 11% para ordenar su experiencia profesional.

Un nuevo filtro para conseguir empleo

La creciente utilización de IA plantea un cambio significativo en la relación entre quienes ofrecen trabajo y quienes buscan incorporarse al mercado laboral. Ya no alcanza solamente con contar con experiencia y formación: también adquiere importancia la capacidad de presentar esa trayectoria de una manera que pueda ser identificada correctamente por las herramientas digitales utilizadas por los empleadores.

En ese contexto, el perfil profesional cargado en las plataformas de empleo adquiere un peso cada vez mayor. El 70% de los especialistas en Recursos Humanos considera muy importante que los candidatos tengan sus currículums cargados y actualizados digitalmente, mientras que otro 18% lo considera importante.

Para los reclutadores, contar con información actualizada permite acceder a los perfiles en cualquier momento y aumenta las posibilidades de que un candidato resulte atractivo para una búsqueda. Así lo señala el 53% de los especialistas. Además, el 50% considera que facilita el proceso de reclutamiento y el 38% sostiene que permite conocer mejor el desarrollo profesional actual de los talentos.

La tendencia parece consolidarse hacia adelante. La mitad de los especialistas en Recursos Humanos cree que dentro de cinco años habrá un mayor uso de inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento, mientras que el 22% anticipa una digitalización completa. Entre los trabajadores, las expectativas son similares: el 51% imagina una mayor presencia de IA y el 32% considera que el proceso estará completamente digitalizado.

La búsqueda laboral también se volvió digital

La transformación no se limita a las empresas. El 97% de las personas consultadas afirma utilizar plataformas digitales de empleo para postularse. El 59% lo hace diariamente, mientras que otro 20% lo hace al menos una vez por semana o varias veces al mes.

Además, el 67% considera que postularse a través de estas plataformas es mucho más sencillo que hacerlo mediante métodos tradicionales. Entre sus principales ventajas, el 59% destaca la facilidad del proceso, el 47% la diversidad de oportunidades y el 27% el ahorro de tiempo y recursos.

El 78% de los candidatos, además, cree que las plataformas digitales aumentan sus posibilidades de conseguir empleo.

Esta transformación está acompañada por una creciente participación de las empresas. El 72% de los especialistas en Recursos Humanos utiliza plataformas digitales para reclutar talentos y el 48% considera que son mucho más efectivas que los métodos tradicionales.

La IA como asistente del candidato

En este escenario, Bumeran incorporó Jobi, un agente de inteligencia artificial pensado para acompañar a las personas durante la búsqueda laboral. La herramienta permite crear o actualizar automáticamente un perfil profesional a partir de un CV en formato PDF, sin necesidad de completar manualmente todos los datos.

“La inteligencia artificial no es el futuro de la búsqueda de empleo, sino parte de su presente”, sostiene Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint. Según el ejecutivo, el valor diferencial comienza a estar en las personas y organizaciones que incorporan estas herramientas a sus prácticas cotidianas.

La tendencia muestra así un mercado laboral en el que la tecnología ya no actúa solamente como intermediaria. La IA empieza a definir qué información se prioriza, cómo se presentan los antecedentes de un candidato y qué perfiles llegan a la mirada de un reclutador.

Una feria laboral atravesada por la tecnología

Esta nueva realidad fue también el eje de la Expo Bumeran Online 2026, que se desarrolló la semana pasada con la participación de más de 80 empresas nacionales e internacionales.

Oportunidades. La feria, que reunió a más de 460 mil postulantes, permitió acceder a oportunidades laborales desde cualquier punto del país y para perfiles de distintas áreas, desde tecnología hasta puestos administrativos.

Para participar fue necesario contar con un perfil en Bumeran, que se podía crear o actualizar mediante la carga de un CV en PDF. La inteligencia artificial se encargó de procesar esa información para completar el perfil profesional.

Más que una herramienta complementaria, la IA comienza a convertirse así en parte del nuevo circuito de acceso al empleo. Para las empresas, permite procesar grandes volúmenes de postulaciones y encontrar perfiles acordes a sus necesidades. Para los trabajadores, representa una forma de mejorar la presentación de sus antecedentes y ampliar sus posibilidades de ser encontrados.

El desafío, en definitiva, ya no parece ser decidir si la inteligencia artificial formará parte del proceso de selección, sino cómo aprender a utilizarla en un mercado laboral que avanza hacia una creciente automatización.