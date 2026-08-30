Violencia de género: un hombre fue aprehendido por golpear a su pareja en la cabeza

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informa que personal policial procedió esta tarde a la aprehensión de Vicente Ismael Muñoz, de 37 años, imputado por lesiones en el marco de la Ley 12.569 de Violencia Familiar.

El procedimiento se registró alrededor de las 18:30, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que motivó la presencia policial en un domicilio ubicado en Chaco al 3800.

De acuerdo con las actuaciones, momentos antes el imputado habría agredido físicamente a su pareja mediante golpes en la región de la cabeza, provocándole hematomas en el cuero cabelludo, luego de que la mujer le comunicara su decisión de finalizar la relación de pareja.

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Tras las agresiones, la damnificada logró dar aviso al 911, concurriendo efectivos del Comando de Patrullas, quienes procedieron a la aprehensión de Muñoz.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Quinta, con intervención de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.