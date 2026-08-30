Inestable y soleado: las dos caras del lunes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará con precipitaciones y tormentas pero que mejorará hacia la tarde con la aparición de soleados es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será inestable con precipitaciones y algunas tormentas; el viento será leve con ráfagas de intensidad regular del noroeste rotando al sudoeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 11 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con soleados. El viento tendrá intensidad leve con períodos de moderado del sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 21 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 11 grados centígrados.