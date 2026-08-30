Capturan a un hombre que intentaba robar autos en Villa Irupé
El delincuente trató de huir de la policía.
Un hombre de 26 años fue aprehendido este domingo luego de que fuera visto intentando abrir autos estaciondos en Castelli y Manzana de las Luces e identificado como el autor de un intento de robo en un auto estacionado ayer. Además, trató de huir de la policía.
La captura se llevó a cabo en Güemes y Monseñor Angelelli.
En ese lugar se aprhendió a Rodrigo Muñoz, de 26 años. El hombre había intentado escapar de los policías, pero fue reducido tras oponer resistencia y forcejear con los agentes.
Se procura establecer su posible vinculación con otros hechos similares en el sector.
Intervienen en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.