Capturan a un hombre que intentaba robar autos en Villa Irupé

Un hombre de 26 años fue aprehendido este domingo luego de que fuera visto intentando abrir autos estaciondos en Castelli y Manzana de las Luces e identificado como el autor de un intento de robo en un auto estacionado ayer. Además, trató de huir de la policía.

La captura se llevó a cabo en Güemes y Monseñor Angelelli.

En ese lugar se aprhendió a Rodrigo Muñoz, de 26 años. El hombre había intentado escapar de los policías, pero fue reducido tras oponer resistencia y forcejear con los agentes.

Se procura establecer su posible vinculación con otros hechos similares en el sector.

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Intervienen en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.