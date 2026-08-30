Drogas: continuará preso un hombre al que detuvieron en la Triple Frontera

Desde mayo de 2024, la Justicia bahiense buscaba a Jorge Alberto Damboriana por su vinculación con una causa en la que se investiga la presunta venta de estupefacientes en Monte Hermoso.

Hace poco más de un mes, cuando pretendía ingresar al país por la Triple Frontera, procedente de Foz de Iguazú (Brasil), personal de la Dirección Nacional de Migraciones detectó que tenía un pedido de captura internacional y dio aviso a los efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el lugar.

El sujeto, según describieron, atravesó el Puente Internacional Tancredo Neves y pretendía acceder a Misiones cuando fue interceptado y arrestado.

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Damboriana fue puesto de inmediato a disposición de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, quien lo indagó mediante el sistema de videollamada (se negó a declarar) y ordenó el traslado hacia nuestra ciudad.

El pasado 15 de julio, la jueza de Garantías Nº 1, Claudia Olivera, decretó la prisión preventiva del acusado.

La medida fue apelada por la defensora oficial Luciana Juricich, aunque recientemente la Sala II de la Cámara Penal local, con los votos de los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, confirmó la decisión de que el imputado permanezca detenido al menos hasta el juicio oral y público.

Los hechos

La causa se puso en marcha en octubre de 2023, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal montehermoseña secuestraron en poder de Damboriana 2,7 gramos de cocaína fraccionada, una balanza y un teléfono celular.

"Del análisis del dispositivo se pudo determinar que presuntamente tenía la sustancia con fines de comercialización y que, junto a Alejandro Antonio La Rocca, habría vendido estupefacientes, particularmente cocaína, en Monte Hermoso y Sauce Grande, al menos entre junio y octubre de ese año", mencionaron.

El presunto cómplice fue sentenciado en abril de 2025 a 3 años de prisión de ejecución condicional, como participe secundario de comercialización de drogas.

Incluso, describieron que también se hallaron conversaciones del sospechoso con otro hombre que en 2025 fue condenado por el comercio de narcóticos al menudeo.

Charlas reveladoras

Al fundamentar la decisión, los camaristas destacaron que las conversaciones halladas en el análisis de los teléfonos celulares “dan cuenta de presuntos actos de comercialización de estupefacientes llevados a cabo en un determinado período, de la división de funciones y de los roles que habrían asumido ambos en el intercambio de las sustancias con terceros consumidores”.

Señalaron que en esos diálogos también se hallaron indicios del precio de la droga y del pago mediante transferencias bancarias.

Los jueces sostuvieron que con las pruebas recolectadas por los investigadores “basta para sostener que se ha arribado al grado de conocimiento necesario para el dictado de la medida de coerción impuesta”.

Describieron que, si bien de las transcripciones de las charlas “pudiera inferirse” que el acusado “eventualmente consumiría estupefacientes”, esa situación no excluye las conductas que le imputan.

Incluso, mencionaron que esa circunstancia fue introducida en la apelación solo por la defensa, ya que el sujeto no la refirió al declarar.

Por otra parte, coincidieron con la jueza de Garantías respecto a la presencia de peligros procesales, entre ellos el de fuga.

“Debe merituarse que estamos en presencia de hechos graves, así como la actitud procesal asumida por el procesado, en tanto el mismo permaneció sin poder ser hallado y con un pedido de captura”.

Del mismo modo, según señalaron en la resolución, tuvieron en cuenta los antecedentes penales computables del Damboriana.

Por todo ello, resolvieron rechazar el planteo de la abogada defensora y confirmar la medida que dispuso la prisión preventiva del hombre.