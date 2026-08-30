Crece el zoológico del parque

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 96 años, en agosto de 1930, varias donaciones de animales realizadas por vecinos de Bahía Blanca y la región sirvieron para enriquecer la propuesta del zoológico del parque Independencia.

Fundacional del paseo, el zoológico funcionaba entonces con el amparo del Tiro Federal, entidad bajo cuyo patrocinio se encontraba por entonces el paseo.

Aquella donación de 1930, por la variedad de ejemplares que incluyó, daba nuevos motivos de atracción y esparcimiento al público, en particular a las familias y vecinos de las villas y barrios suburbanos próximos al lugar. De esta manera, el zoo se sumaba al abundante y variado arbolado y a las amplias avenidas que hacían del lugar un punto pintoresco y apropiado.

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Las cesiones en cuestión eran: un león puma (sic) donado por Juan Galli e hijos, de Buenos Aires; un hermoso pavo real enviado por Leonello de Vecci, dos peludos remitidos por José María Pérez Bustos, una mulita donada por el doctor Martín Esandi; un zorro gentileza del doctor Juan Thevenon, un guanaco donado por el señor Juan Santillán, de la estación Saavedra, y un gato montés, cedido por la señorita Zulema María Devesa, de General Conesa, Río Negro.

“Es de esperar que las personas nombradas hallen imitadores, a quienes se les ofrezca la oportunidad de obtener ejemplares de nuestra fauna y aun de otros países a fin de que nuestro jardín zoológico enriquezca su ya interesante plantel y aumente los atractivos del paseo”, señaló este diario.

El zoo del parque funcionó como tal hasta 2014, en que nuevos criterios en cuanto a animales en cautiverio derivaron en el traslado de los mismos a un eco parque. El sector que ocupó está siendo hoy reformado para desarrollar un parque ambiental, adecuando algunas de las históricas jaulas para servir como lugares de estar.