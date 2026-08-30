Estaciones que anticipan escenarios de riesgo

La inundación que afectó a Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025 modificó de manera drástica la percepción que en materia de seguridad hídrica se tiene en la ciudad.

Si bien se trató de un hecho extraordinario, nunca antes registrado y que los especialistas sugieren que podría repetirse recién dentro de un siglo, encendió una serie de alertas acerca de varias deficiencias en la infraestructura hídrica.

Como consecuencia de lo ocurrido y obligados a reparar los severos daños se han puesto en marcha varios proyectos, obras no sólo para recomponer lo preexistente sino también para mejorar la capacidad de respuesta para un hecho semejante.

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Está en marcha la readecuación del canal Maldonado, una obra de gran magnitud que triplicará su capacidad de transporte y transformará el aspecto estético y paisajístico del lugar.

Por otro lado, ha comenzado una amplia tarea de recomposición, limpieza y construcción de desagües pluviales, obra clave para la evacuación del agua de lluvia en tiempo y forma, evitando su acumulación y anegamiento.

Ahora, la provincia ha anunciado la implementación de una moderna red hidrometeorológica, la cual monitoreará las distintas cuencas que desembocan en Bahía Blanca para así disponer de datos en tiempo real.

Se trata de once estaciones destinadas controlar el estado de los cauces y los posibles escenarios que se verificarían en la ciudad en caso de lluvias y así ganar tiempo frente a las emergencias.

La iniciativa prevé la instalación en las cuencas del Napostá Grande, Sauce Chico y Saladillo y registrará variables como precipitaciones, temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, además de la altura del agua en arroyos y ríos.

De todas maneras, es importante entender que este esquema de alerta temprana y anticipación deberá contar con las respuestas adecuadas, en materia de comunicación, medidas de auxilio, respuestas a la gente y sistemas de emergencia.

No alcanza con anticipar un posible escenario sino se dispone de las medidas y medios adecuados para enfrentarlo.