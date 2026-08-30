Villa Rosas: no pudo robar en el supermercado, rompió una vidriera, intentó huir y fue detenido

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informa que personal policial procedió esta tarde a la aprehensión de Mario Alberto Jara, de 43 años, acusado del delito de robo en grado de tentativa.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:00, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de Avenida Arias y Tarapacá observaron a un hombre que huía a pie mientras era perseguido por el responsable de un comercio de nacionalidad china, quien alertó a los uniformados sobre el ilícito.

De acuerdo con las actuaciones, Jara habría ingresado momentos antes al Supermercado Mega, ubicado en Avenida Arias al 2100, donde intentó sustraer seis envases de shampoo, valuados en aproximadamente $87.000.

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Al ser advertido y frustrarse la sustracción, el imputado habría arrojado una piedra contra el comerciante sin llegar a lesionarlo, provocando además la rotura de uno de los cristales del establecimiento.

Tras una breve persecución, personal del Comando de Patrullas logró interceptar y aprehender a Jara en Tarapacá al 2000.

Durante el procedimiento se recuperó y secuestró la totalidad de la mercadería, como así también la piedra presuntamente utilizada durante el hecho.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.