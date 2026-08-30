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Operativo Antipicadas: secuestran seis motos y capturan a un hombre

La iniciativa se desarrolló en La Carrindanga, a la altura del Parque de Paz.

Seis motos incautadas y una persona aprehendida es el saldo que arrojó un operativo Antipicadas desarrollado este domingo en el camino La Carrindanga y el cementerio Parque de Paz.

Fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Séptima de Bahía Blanca, con la participación conjunta del Gabinete Técnico Operativo (GTO), personal de guardia, la Sección Motorizada y agentes del Centro de Tránsito Urbano.

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La iniciativa se enfoca en la disuasión de picadas ilegales y la prevención del delito.

En este marco, se aprehendió a Fabricio Ortellado, de 24 años, por el delito de desobediencia. También se incautaron seis motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ley Provincial N° 13.927.

Según se indicó, en total se fiscalizaron 198 automóviles y 126 motovehículos.

Estas acciones, se aclaró, forman parte del plan de presencia territorial y proximidad con la comunidad para garantizar la seguridad vial y el orden público en la zona.

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