La felicitación irónica de John McEnroe para Mariano Navone: “Vas a jugar en la cancha 21”

El extenista estadounidense John McEnroe, quien alcanzó el primer lugar del ranking ATP en 1980, fue uno de los pocos que demeritó al argentino Mariano Navone tras su inolvidable triunfo ante el legendario Novak Djokovic, al comentar de forma socarrona que “va a jugar la segunda ronda en la cancha 21”.

El ganador de siete títulos de Grand Slam luego agregó que le “desea lo mejor” al santafesino, que debe “disfrutar el momento”.

Navone pudo derrotar a Djokovic en la primera ronda del US Open para conseguir el mejor triunfo de su carrera y avanzar a la segunda instancia, en la que espera por el ganador entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.

El tenista argentino Mariano Navone sumó el triunfo de mayor importancia en su carrera al imponerse en cinco sets ante el serbio Novak Djokovic durante la madrugada de este lunes.

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Su victoria se dio en el mítico estadio Arthur Ashe, que fue techado debido a las inclemencias climáticas, y se dio por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en favor del oriundo de 9 de Julio, luego de más de 4 horas y media de juego.

Un partido que el argentino jamás olvidará fue marcado por los errores del tenista serbio, que comienza a sufrir las consecuencias de su larga trayectoria: el jugador con más Grand Slams de la historia del deporte tuvo problemas físicos durante todo el partido, padeció el clima y declaró que pasó un mal momento desde apenas el cuarto game, visiblemente afectado e incluso lagrimeando por momentos, ante los ojos de su familia.

Nada de esto es suficiente para sacarle valor a la victoria de Navone, que demostró entereza para mantenerse en partido y supo golpear en los momentos justos, aunque McEnroe decidió expresarse, en primera instancia, con sarcasmo.

Con un rol de comentarista para las transmisiones oficiales estadounidenses, el exjugador, que ya había descrito al argentino como un rival “que no supondría inconvenientes” para “Nole” en la previa del partido, aseguró que, en lugar del Arthur Ashe, Navone deberá disputar “la segunda ronda en la cancha 21”.

Tras el comentario innecesario, mientras Navone celebraba una victoria memorable a pura sonrisa, el comentarista comentó que el jugador de 25 años deberá intentar “mantener la misma intensidad” que demostró en su último partido, y que debe “disfrutar el momento”.