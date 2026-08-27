Por maltrato y crueldad, rescatan cinco animales en Villarino

Cinco animales maltratados fueron rescatados hoy, luego de un allanamiento llevado a cabo por personal policial de Villarino.

El operativo se llevó a cabo a partir de la decisión del Juzgado de Garantías N° 4 y la autoridad fiscal del distrito.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, el allanamiento se llevó a cabo en el domicilio de la vecina Betiana Mastrangelo, por infracción a la Ley N° 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

En el lugar se secuestraron un perro de pelaje amarillo, otro de pelaje negro, otro de pelaje blanco con manchas negras, otro de estatura mediana y un ovino.

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Los animales quedaron a resguardo del personal de Zoonosis.

Participó del operativo personal de la Estación de Policía de Seguridad Villarino Segunda, juntamente con personal de Zoonosis municipal.