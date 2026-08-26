Patagones: llega la muestra itinerante y multimedial "Voces y Saberes Mayores"

El Museo Emma Nozzi del Banco Provincia será sede de "Voces y Saberes Mayores", una propuesta itinerante y multimedial promovida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, a desarrollarse este jueves, invita a los vecinos y vecinas a recorrer un espacio interactivo pensado para compartir historias, saberes y fortalecer el encuentro entre distintas generaciones.

La muestra es fruto del trabajo articulado de la Mesa Interinstitucional para el Abordaje Integral de las Personas Mayores, conformada por el Instituto Cultural, IOMA, IPS, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y los ministerios de Comunicación Pública, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Salud, e Infraestructura y Servicios Públicos.

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La cita es en el Museo Emma Nozzi del Banco Provincia, J.J. Biedma 64, de Carmen de Patagones. Los horarios de las visitas guiadas son, 10 a 12 (1° turno) y de 14.30 a 16.30 (2° turno). Para obtener más información o realizar consultas sobre la actividad, museoemmanozzi@bpba.com.ar. (agencia Patagones)