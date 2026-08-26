Enriquecimiento ilícito: citaron a indagatoria a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al exfuncionario Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito. Esto se produjo después de que la Cámara Federal porteña convalidara un peritaje contable sobre su patrimonio.

El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, considerado ex mano derecha del exministro Julio De Vido, deberá presentarse el 16 de septiembre en los tribunales de Comodoro Py.

La investigación comenzó en 2017 e investiga los años en que Baratta ocupó cargos públicos, entre 2003 y 2015. En 2021, cuando el expediente estaba a cargo de Ariel Lijo, ya había sido convocado a declarar, pero esa indagatoria no se concretó porque restaba completar la pericia. Ese estudio, realizado con posterioridad, fue ratificado en las últimas semanas por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

El núcleo de la imputación apunta a un incremento patrimonial que, según la investigación, no habría sido justificado con sus ingresos. Entre los bienes observados figuran departamentos y cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, vehículos, un lote y una vivienda en el Country Mapuche, en Pilar.

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El predio fue adquirido el 19 de septiembre de 2012 por 70.000 dólares en efectivo. La construcción, tasada en alrededor de 3.700.000 pesos, se pagó también en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015. La propiedad quedó a nombre de los padres del exfuncionario y se encuentra embargada.

La defensa sostiene que la casa del country pertenece a sus padres y que un departamento en Las Cañitas es de su exesposa, Cecilia Vanesa Raspanti, adquirido antes del matrimonio. (TN)