Benegas Lynch: “El tipo que compró la televisión para el Mundial no la quiere pagar”

El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch cuestionó los pedidos para que el Estado rescate a los deudores morosos pero defendió su argumento con una polémica frase: “El tipo que compró la televisión para el Mundial, como Argentina no ganó, no la quiere pagar”.

La problemática ya alcanza a unas 6 millones de personas y este miércoles en la Cámara de Diputados el oficialismo logró bloquear un intento de la oposición para que ese traten distintos proyectos al respecto.

“No vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”, fue la explicación completa que dio el legislador, en la que apuntó contra los reclamos que, según dijo, mezclan situaciones distintas sin analizar caso por caso.

Benegas Lynch buscó marcar una diferencia entre los deudores que se financiaron para gastos de consumo y aquellos que, según su planteo, contrajeron deudas para afrontar necesidades básicas.

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El diputado había comenzado su intervención señalando una supuesta estrategia de la oposición para afectar al Gobierno desde el Congreso, con leyes que generan déficit fiscal.

“El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guión de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, señaló.

Más adelante, sostuvo que los pedidos de rescate terminan beneficiando al sistema financiero antes que a los propios deudores.

“Es exactamente lo contrario de lo que dicen defender. Están defendiendo a los bancos -agregó-. Quieren el bailout de los bancos, básicamente”.

En esa línea, apuntó contra quienes reclaman asistencia para los deudores pese a criticar públicamente al sistema financiero: “Son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”, amplió. (con información de TN)