Reforma del Banco Central: qué cambia con el proyecto que obtuvo media sanción

Diputados le dio media sanción este miércoles al proyecto impulsado por el Gobierno que busca la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La iniciativa del oficialismo plantea cambios en el funcionamiento del organismo y busca limitar los mecanismos que permiten financiar al Estado con emisión de dinero. Además, establece nuevas reglas para la distribución de las ganancias de la entidad y refuerza la independencia de sus autoridades.

Uno de los principales cambios es que el Banco Central vuelve a tener un objetivo central: preservar el valor de la moneda.

La Carta Orgánica vigente desde 2012 establece cinco objetivos para la entidad: mantener la estabilidad monetaria y financiera, promover el empleo y contribuir al desarrollo económico con equidad social. El proyecto elimina ese esquema de objetivos múltiples y establece que la prioridad será cuidar el valor del peso.

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La reforma parte de la idea de que tener varios objetivos puede llevar al Banco Central a tomar medidas que impliquen una mayor emisión de dinero, por ejemplo, para sostener el crédito, la actividad económica o el sistema financiero.

Se termina el financiamiento del Tesoro con emisión

Otro de los puntos centrales es la prohibición del financiamiento monetario al sector público.

El proyecto elimina los adelantos transitorios, un mecanismo que permite al Banco Central transferir fondos al Tesoro. Ese instrumento llegó a representar el equivalente al 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2012, aunque no fue utilizado por la actual administración.

Además, la iniciativa prohíbe que el BCRA compre títulos de deuda del Estado en el momento en que son emitidos. La restricción alcanza a los gobiernos nacional, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y municipales.

De esta manera, el proyecto busca cerrar los distintos mecanismos por los que la emisión de dinero puede terminar financiando el déficit de las cuentas públicas.

También elimina una norma vigente desde 2006 que permitía utilizar reservas internacionales para pagar deuda del Tesoro con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores, a cambio de recibir Letras Intransferibles.

Qué cambia con las ganancias

La reforma también modifica la forma en que el BCRA puede transferir sus ganancias al Tesoro. Actualmente, una parte de las ganancias contables puede surgir simplemente por el aumento del valor en pesos de activos que el Banco Central tiene en moneda extranjera. Es decir, puede tratarse de una ganancia que todavía no se concretó mediante una operación.

El proyecto establece que esas diferencias de valor por el tipo de cambio o por la tenencia de oro no podrán ser distribuidas al Tesoro. En cambio, deberán quedar registradas como parte del capital del Banco Central o en una reserva especial.

Solo podrán transferirse al Estado las ganancias efectivamente realizadas y disponibles, y además deberán destinarse exclusivamente a cancelar deuda pública.

Cómo busca reforzar la independencia

Otro de los cambios está relacionado con la estabilidad de las autoridades del BCRA. El proyecto limita las situaciones por las que pueden ser removidos el presidente y los directores de la entidad.

La normativa actual contempla la posibilidad de destituirlos por una causa amplia como la “mala conducta”, con la intervención de una comisión del Congreso a través de un dictamen que no es vinculante.

La reforma reemplaza ese mecanismo por tres causales concretas: violación de incompatibilidades, incapacidad y falta grave y manifiesta. Además, para remover al presidente o a un director será necesario que ambas cámaras del Congreso aprueben la decisión con una mayoría de dos tercios de los votos.

El proyecto también elimina la participación del ministro de Economía, o de su representante, en las reuniones del directorio. Actualmente puede asistir y participar con voz, aunque sin voto.

Qué dice la reforma sobre las reservas internacionales

Por último, la iniciativa incorpora a la Carta Orgánica la inembargabilidad de las reservas internacionales del Banco Central.

También establece nuevas reglas sobre los activos externos en los que puede invertir la entidad y habilita de manera expresa el uso de las reservas como garantía en operaciones propias de la actividad del Banco Central.

A su vez, amplía las posibilidades de financiamiento del BCRA con organismos multilaterales, otros bancos centrales y bancos internacionales. (con información de TN)