Femenino: Bahiense le ganó a Estudiantes y Villa Mitre a Sportivo

Renata Vasconcelo acaricia el rebote con un fondo de lujo: Manu Ginóbili. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con victorias de Bahiense del Norte y Villa Mitre comenzó esta noche el segundo tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, Viviana Albizu.

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Tuvo libre 9 de Julio, ganador del primer tramo.

Bahiense venció como local a Estudiantes, 69 a 53 y la Villa, de visitante a Sportivo Bahiense, 65 a 55.

Bahiense 69, Estudiantes 53

Bahiense impuso sus mayores individualidades, para vencer a Estudiantes, 69 a 53.

El tricolor tuvo diferentes pilares en los que sustentó la victoria, con un primer cuarto que estableció 11 de luz y después pudo mantenerlo.

La experimentada Ana Liz Carcas totalizó 13 puntos (1-3 en t3, 3-6 en t2 y 4-4 en t1), 11 rebotes y 6 asistencias.

Por su parte, Paloma Vecchi aportó 11 unidades, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Entre las más jóvenes que empujaron, Renata Vasconcelo terminó con 11 puntos, más 9 rebotes y 2 recuperos; Victoria Pérez, con 10 rebotes y 9 puntos; Juana Montivero anotó 12 puntos y Camila Zanotto terminó con 7 pùntos y 6 recobres.

En el albo, hubo 10 puntos y 6 rebotes de Lucía Hiebaum; 8 unidades, más 7 rebotes y 3 asistencias de Josefina Rodríguez y 9 puntos 4 rebotes y 3 asistencias de Sofía Trellini.

Bahiense del Norte (69): A.L. Carcas (13), P. Vecchi (11), M.V. Pérez (9), D. Lescano (2), A. Rodríguez (2), fi; R. Vasconcelo (11), J. Montivero (12), J. Quinteros (2), C. Zanotto (7) y A. Kenny. DT: Luciano Deminicis.

Estudiantes (53): S. Trellini (9), J. Rodríguez (8), L. Mansilla (4), V. Hollman (6), I. Basaul (6), fi; V. Escudero (2), K. Kovach (3), L. Hiebaum (10), A. Rucci (5) y J. Valdez. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Bahiense, 21-10, 34-26 y 51-40.

Árbitros: Leonardo Bressan ⁩y Alexia González.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Sportivo 55, Villa Mitre 65

Con un parcial de 10-0 en los últimos dos minutos, Villa Mitre superó a Sportivo Bahiense, por 65 a 55.

En ese tiempo fueron clave los 4-4 en libres, más un doble (6 puntos) de Tiziana Giannecchini.

Josefina Brossard aportó 15 puntos (5-5 en t2 y 5-8 en t1), 11 rebotes y 3 recuperos.

Entre las locales, Paulina Lazar convirtió 19 puntos (3-11 en t3, 1-5 en t2 y 8-12 en t1), además bajó 8 rebotes, recuperó 5 pelotas y repartió 2 asistencias; Lukele Uthurralt tomó 7 rebotes, Lara Gherzi 10; Juliana Salvareza anotó 12 puntos, tomó 7 rebotes y dio 3 asistencias y Renata Boccatonda metió 12 puntos (7-10 en t1)

Sportivo (55): P. Lazar (19), R. Boccatonda (12), J. Salvarezza (12), L. Uthurralt (2), l. Gherzi, fi; R. Hammerschmidt (4), E. Islas (6), S. Albarracín, A. Prada y V. Ruiz. DT: Bruno Sagripandi.

Villa Mitre (65): M. Caputo, B. Marcocci (6), T. Giannecchini (10), Josefina Brossard (15), M. Tellez (4), fi; A. Larrosa (8), Juliana Brossard (8), M.A. Carli (12), C. Lauman (2) y C. Hosni. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: Sportivo, 16-22, 24-32 y 45-48.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Micaela Sanhueza.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).