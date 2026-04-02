Apertura liguista: con Villa Mitre-San Francisco en El Fortín se abre la 4ª fecha

Con distintas realidades, pero las mismas ambiciones, Villa Mitre y San Francisco abrirán el telón de la 4ª fecha del certamen Apertura de la máxima división en el fútbol de la Liga del Sur.

Tricolores y santos se medirán en El Fortín, desde las 16, con arbitraje de Oscar Perotti.

El elenco de Horacio Schumacher viene de perder el invicto tras caer en casa ante Huracán 1 a 0 tras vencer a Liniers (2-0) y La Armonía (4-0), pero no dejó la cima, que ahora comparte con el Globo y Liniers.

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Por su parte, los conducidos por Emanuel Dambolena irán por el primer triunfo del año. Viene de igualar ante Sporting en Punta Alta 1 a 1. En el estreno cayó ante Bella Vista 3 a 1 y en la 2ª jornada empató ante Libertad (1-1).

Oscar Perotti será el árbitro

La jornada continuará mañana con La Armonía-Huracán en Los Hermanos Francani (Juan Vega), seguirá el sábado con Liniers-Libertad en el Alejandro Pérez (Marcos Gómez) y se cerrará el domingo con Sporting-Bella Vista en el Enrique Mendizábal (Sergio Testa).

La tabla

En el Promo, todos mañana

La fecha completa irá mañana viernes, con el choque Comercial-Dublin desde las 11 en Ingeniero White. Dirigirá Pablo Zaragoza.

A las 16, chocarán Olimpo-Rosario (en el Carminatti con arbitraje de Fernando Márquez); Tiro Federal-Pacífico de Cabildo (en el Pirrone con Matías Islas) y Pacífico BB-Sansinena (en el Adolfo Pirola con Franco Yatzky).

La tabla