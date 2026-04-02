Apertura liguista: con Villa Mitre-San Francisco en El Fortín se abre la 4ª fecha
El tricolor buscará la soledad de la vanguardia, mientras el Santo irá por el primer éxito del año.
Con distintas realidades, pero las mismas ambiciones, Villa Mitre y San Francisco abrirán el telón de la 4ª fecha del certamen Apertura de la máxima división en el fútbol de la Liga del Sur.
Tricolores y santos se medirán en El Fortín, desde las 16, con arbitraje de Oscar Perotti.
El elenco de Horacio Schumacher viene de perder el invicto tras caer en casa ante Huracán 1 a 0 tras vencer a Liniers (2-0) y La Armonía (4-0), pero no dejó la cima, que ahora comparte con el Globo y Liniers.
Por su parte, los conducidos por Emanuel Dambolena irán por el primer triunfo del año. Viene de igualar ante Sporting en Punta Alta 1 a 1. En el estreno cayó ante Bella Vista 3 a 1 y en la 2ª jornada empató ante Libertad (1-1).
Oscar Perotti será el árbitro
La jornada continuará mañana con La Armonía-Huracán en Los Hermanos Francani (Juan Vega), seguirá el sábado con Liniers-Libertad en el Alejandro Pérez (Marcos Gómez) y se cerrará el domingo con Sporting-Bella Vista en el Enrique Mendizábal (Sergio Testa).
La tabla
En el Promo, todos mañana
La fecha completa irá mañana viernes, con el choque Comercial-Dublin desde las 11 en Ingeniero White. Dirigirá Pablo Zaragoza.
A las 16, chocarán Olimpo-Rosario (en el Carminatti con arbitraje de Fernando Márquez); Tiro Federal-Pacífico de Cabildo (en el Pirrone con Matías Islas) y Pacífico BB-Sansinena (en el Adolfo Pirola con Franco Yatzky).
La tabla