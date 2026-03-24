Racing cortó la racha de Quimsa: jugaron cinco bahienses y uno solo festejó

La vuelca Stucky. A la derecha, observa Ruesga. Foto: LN.

Racing (Chivilcoy) ratificó su personalidad y le cortó una racha de 10 triunfos a Quimsa, al que venció 82 a 73, por la Liga Nacional.

Este triunfo le dio aire a los académicos, que lucha en el fondo de la tabla y compromete un poco más a Atenas y Argentino de Junín.

En los santiagueños, el bahiense Fausto Ruesga jugó 16m04, aportando 4 puntos y 2 rebotes.

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Instituto, por su parte, derrotó a Independiente (Oliva), 81 a 78.

En el perdedor, Valentín Duvanced metió 6 puntos y bajó 6 rebotes, en 18m58.

Regatas Corrientes, con el debut de Leandro Ramella, derrotó a Ferro, por 77 a 70.

De esta manera, los de Caballito sumaron la quinta derrota en fila.

El bahiense Jano Martínez jugó 28m59, no convirtió y dio 5 asistencias. En tanto, el pringlense Valentín Bettiga sumó 32m45 en cancha y 14 puntos (4-8 en triples).

En el restante partido de anoche, Olímpico venció a Unión, por 101 a 83 como visitante.

En el duelo bahiense, Valentín Forestier terminó con 5 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, en 12m05, mientras que Federico Elías aportó 8 puntos y 2 asistencias (en 15m44) para los santafesinos.