Racing cortó la racha de Quimsa: jugaron cinco bahienses y uno solo festejó
La Liga Nacional está en etapa de definiciones.
Racing (Chivilcoy) ratificó su personalidad y le cortó una racha de 10 triunfos a Quimsa, al que venció 82 a 73, por la Liga Nacional.
Este triunfo le dio aire a los académicos, que lucha en el fondo de la tabla y compromete un poco más a Atenas y Argentino de Junín.
En los santiagueños, el bahiense Fausto Ruesga jugó 16m04, aportando 4 puntos y 2 rebotes.
Instituto, por su parte, derrotó a Independiente (Oliva), 81 a 78.
En el perdedor, Valentín Duvanced metió 6 puntos y bajó 6 rebotes, en 18m58.
Así están las posiciones
Regatas Corrientes, con el debut de Leandro Ramella, derrotó a Ferro, por 77 a 70.
De esta manera, los de Caballito sumaron la quinta derrota en fila.
El bahiense Jano Martínez jugó 28m59, no convirtió y dio 5 asistencias. En tanto, el pringlense Valentín Bettiga sumó 32m45 en cancha y 14 puntos (4-8 en triples).
En el restante partido de anoche, Olímpico venció a Unión, por 101 a 83 como visitante.
En el duelo bahiense, Valentín Forestier terminó con 5 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, en 12m05, mientras que Federico Elías aportó 8 puntos y 2 asistencias (en 15m44) para los santafesinos.