Derrota de Los Pumas 7s en semifinales: a qué hora juegan por el tercer puesto
El equipo argentino cayó en el primer cruce por 14-5. Australia, próximo rival.
El seleccionado argentino de rugby modalidad seven cayó este domingo ante Sudáfrica por 14-5, en una de las semifinales del Seven de Nueva York, la sexta etapa del circuito internacional.
Con este resultado Los Pumas 7s jugarán nuevamente hoy a las 16.54 frente a Australia el partido por el tercer puesto.
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El único try argentino lo apoyó Marcos Moneta en el segundo tiempo, tras una desventaja en la primera parte de 14-0. No entró la conversión.
Argentina formó con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Luciano González, Pedro De Haro, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron Lautaro Bazán Vélez, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac.
En la otra semifinal Fiji, que había clasificado 2º en el grupo de Los Pumas 7s, le ganó a Australia por 28 a 7.
La final ante fijianos y sudafricanos se jugará a las 17.41.