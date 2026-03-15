Derrota de Los Pumas 7s en semifinales: a qué hora juegan por el tercer puesto

Marcos Moneta apoya el único try albiceleste ante los sudafricanos. Foto: prensa UAR.

El seleccionado argentino de rugby modalidad seven cayó este domingo ante Sudáfrica por 14-5, en una de las semifinales del Seven de Nueva York, la sexta etapa del circuito internacional.

Con este resultado Los Pumas 7s jugarán nuevamente hoy a las 16.54 frente a Australia el partido por el tercer puesto.

El único try argentino lo apoyó Marcos Moneta en el segundo tiempo, tras una desventaja en la primera parte de 14-0. No entró la conversión.

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Argentina formó con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Luciano González, Pedro De Haro, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron Lautaro Bazán Vélez, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac.

En la otra semifinal Fiji, que había clasificado 2º en el grupo de Los Pumas 7s, le ganó a Australia por 28 a 7.

La final ante fijianos y sudafricanos se jugará a las 17.41.