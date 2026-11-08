El parque Independencia se apresta a sumar un nuevo espacio

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Un cerco armado con una malla de hierro marca el perímetro donde desarrolla sus trabajos la firma Guigivan SRL, con sede en la localidad bonaerense de Chacabuco, dando forma al denominado Parque Ambiental, en el área donde hasta 2013 funcionara el zoológico municipal.

Se puede ver muy avanzado el edificio que servirá para un uso comunitario y la puesta en valor de varias de las que fueran jaulas, con la idea de adaptarlas como lugares de descanso y recreación.

La obra estará terminada antes de fin de año y se realiza con financiamiento asignado a partir del Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno Argentino, cuyo objetivo es poner en valor este tipo de espacios y transformarlos en un ámbito comunitario para gozar de "un ambiente sano, mejorando la calidad de vida de todos".

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Los detalles

El parque Ambiental contará con dos portales de acceso y un conjunto de sendas peatonales uniendo los distintos sectores. Dispondrá de canteros con especies autóctonas debidamente identificadas.

El proyecto incluye además un patio de juegos, un aula integrada por un Salón de usos múltiples, una oficina y baños, un espacio para huerta y sitios de esparcimiento, todo apoyado con un variado mobiliario.

Se materializarán cinco pérgolas interviniendo en las jaulas del ex zoológico, las cuales serán equipadas con mesas y bancos.

El proyecto paisajístico presta especial atención a las preexistencias, tanto de elementos naturales como construidos, dando continuidad al proyecto concursado en 2021.

El tratamiento contiene especies vegetales para que funcione como un centro de interpretación en sí mismo.

El camino

En marzo 2021 se eligió el ganador del Concurso provincial de anteproyectos convocado para la refuncionalización y puesta en valor del Parque Independencia, el cual fue organizado por el Colegio de Arquitectos y promovido por la Municipalidad.

El concurso se realizó sobre la base de crear conciencia sobre la importancia del espacio público para una comunidad y con la voluntad de generar un referente urbano-arquitectónico cultural en un sector reconocido por la población.

Desde entonces se han completado tres etapas, algunas iniciadas durante la anterior gestión municipal, otras retomadas, luego de unos meses de paralización, por la actual administración.

Esas primeras intervenciones están terminadas, incluso se han realizado plantaciones en los nuevos canteros, más allá de la necesidad de atender construcciones existentes que han quedado fuera del proyecto.

Terminado el parque ambiental queda pendiente una última etapa que es el trazado de una calle que correrá recostada sobre el Tiro Federal, entre Balboa y D`Orbigny. Su construcción permitirá incorporar un sector hoy sin uso, generando en un borde que funcionará como paso vehicular, peatonal y ámbito gastronómico.

Si bien todavía no hay fecha prevista para licitar esa última intervención, se ha avanzado en el proyecto, estando ya terminado el pliego que permitirá esa convocatoria.

Por otra parte, está pronto a licitarse la construcción de 400 metros cuadrados de veredas peatonales que terminen de enlazar los sectores nuevos del paseo con el parque ambiental, se comenzó la Etapa I de la obra de iluminación, que busca mejorar el estado de sectores hoy oscuros, y también se trabaja en la futura convocatoria a interesados en ocupar con algún emprendimiento gastronómico o similar dos construcciones existentes, donde funcionaria la jaula de los guanacos y el área de los guardianes del lugar.

Un toque

Creado en 1911 por iniciativa del Tiro Federal, el Parque de la Independencia, tal su nombre según la ordenanza fundacional, ha reunido a lo largo del tiempo diferencias circunstancias.

Los siguientes son fragmentos de notas publicadas por este diario:

--Un templo. “Ha sido recibido el proyecto de creación del parque Independencia. La idea fue propuesta por el general Pablo Ricchieri cuando proyectó el polígono de tiro. Ahora la municipalidad retoma la iniciativa, con un parque que será ornato, higiene, vigorización física y templo de enseñanza saludable”. (La Nueva Provincia, 18 de enero de 1911).

--Atracción animal. “Los búfalos han sido siempre atracción para quienes llegan al zoo en busca de un día tranquilo y simple, lejos del ruido ciudadano. Los animales lo trasuntan en forma de sencillez y paz que regalan los numerosos visitantes”. (Abril de 1963).

--Mármol. “El intendente de la Capital Federal, José Luis Cantilo, ha remitido al director del parque Independencia una bella colección de estatuas de mármol con destino a ese paseo. Es digno de alabanza el acto de Cantilo, que evidencia su interés por nuestra ciudad”. (Abril de 1920).

--Disney. “Nuestra idea es inaugurar para el Sesquicentenario (1978) una pequeña Disneylandia en el parque, un lugar planificado con vistas al futuro. Desde la Corporación del Comercio solicitamos 19 hectáreas del paseo, con una concesión por 30 años”. (Enero de 1978).

--Natación. “Un grato acontecimiento promete constituir la inauguración de la pileta municipal construida en el Parque, la cual viene a cubrir una verdadera necesidad para los vecinos de nuestras villas. La obra propende a la mayor difusión de la natación y dará oportunidad a los aficionados a estar en igualdad de condiciones con los nadadores de otras entidades”. (Marzo de 1940).

--Divina manera. “El Parque Independencia debe ser arreglado, sin medidas aristocráticas pero con criterio urbanístico. Se trata de un lugar maravilloso al que tiene dar impulso la obra municipal, sin detenerse en consideraciones ajenas. Embellecer los lugares de esparcimiento donde el pueblo trabajador oxigena su espíritu y sus músculos es una divina manera de conseguir el laurel colectivo”. (Abril de 1949).

