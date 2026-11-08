Del celular al estacionamiento: las infracciones que más se pagan en Bahía

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Un aumento del 2,57% registró el valor de las multas por infracciones de tránsito en todo el territorio bonaerense, aplicable a los meses de noviembre y diciembre.

El alza representa un aumento del 29,50% en lo que va del año, por encima de la inflación estimada entre enero y octubre de 25,90%.

Desde 2009 el valor de las multas están atadas al de la nafta de mayor octanaje de la empresa YPF, tomado en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino. El precio del litro del combustible define a la denominada Unidad Fija (UF) que se utiliza para establecer los montos asignados a cada tipo de infracción.

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Para el bimestre final del año, la UF se fijó en $ 2.340. La cantidad de unidades puede variar –para las faltas más habituales-- entre un mínimo de 50 UF ($ 117.000) y un máximo de 1.500 UF ($ 3.519.000).

El Juzgado de Faltas local tiene como criterio aplicar el monto mínimo admitido y alentar al infractor a que realice el pago voluntario. De hacerlo, tiene un descuento del 50%. Si no adhiere a esa modalidad, pierde la bonificación y corre el riesgo de ser sancionado con un monto mayor.

Este mismo mecanismo de fijar las multas se utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque en ese caso la UF equivale a la mitad del precio de la nafta de mayor octanaje.

Con aroma a nafta

La UF se ajusta de manera bimestral, aplicando la actualización del precio del combustible que realice la petrolera estatal. Entre 2009 y 2026 la nafta YPF de mayor octanaje pasó de $ 3,20 a $ 2.340, lo que representa un aumento del 73.025 %, un porcentaje de ciencia ficción sino fuera que el escenario de la acción es la Argentina.

En 2009, negarse a realizar el test de alcoholemia se penaba con hasta $ 3.200. Hoy se castiga con un tope de $ 2.340.000. Aquellos $ 3.200 equivalían a 842 dólares, hoy corresponden a 1.540 dólares.

Estos valores resultan elevados para cualquier mortal, más en un contexto económico como el actual. Por suerte existe un camino alternativo para reducir a cero este posible castigo pecuniario: alcanza con no cometer infracciones viales.

Las faltas

La infracción más cometida en nuestra ciudad es utilizar el celular mientras se conduce. Representa el 24 % de las sanciones, con el agravante de ser una de las conductas que más accidentes genera por la distracción que provoca en los conductores.

La segunda falta más sancionada es estacionar en lugares prohibidos, con el 23 % del total. Si bien no es una acción de riesgo, el infractor se expone a una multa de hasta $ 2.214.000. La pena es menor si estaciona en zonas indebidas --doble fila, garaje, parada de ómnibus, ochava o senda peatonal--, falta que representa el 14,53 % de las infracciones.

Las siguientes contravenciones más sancionadas son: carecer de licencia (9,75 %), no tener seguro obligatorio (8,70 %), no respetar los semáforos (6,28 %), alcoholemia-estupefacientes (4,74%), circular sin casco (3,77%) y hacerlo sin chapa patente (2,69 %).

Sabor amargo

Estos son los montos vigentes, mínimos y máximos, para marzo-abril 2026. En todos los casos el pago voluntario tiene un 50% de descuento.

--Sin cobertura de seguro obligatorio: $ 693.600 y $ 1.737.600

--Sin comprobante de seguro: $ 115.600 y $ 231.240

--Uso de telefonía celular: $ 346.800 y $ 1.156.000

--Sin cinturón de seguridad: $ 231.240 y $ 1.156.000

--No respetar semáforo: $ 693.600 y $ 1.156.000

--Estacionar en zona prohibida: $ 693.600 y $ 2.312.200

--Exceso de velocidad: $ 346.800 y $ 2.312.200

--Circular sin licencia: $ 231.240 y $ 1.040.500

--Ruidos molestos: $ 693.600 y $ 2.218.200

--Negarse al test de alcoholemia: $ 1.156.000 y $ 2.774.100

--Test de alcoholemia positiva: $ 693.600 y $ 2.312.400

--Circular sin la VTV: $ 231.240 y $ 693.600

--No registrarse en parquímetros: $ 33.800

La multa más elevada establecida por la Ley de tránsito castiga a aquellos camiones que circulan con una carga que exceda las dimensiones o el peso máximo admitido para cada sitio. En ese caso, la pena puede llegar a las 20.000 UF, es decir la bonita suma de $ 46.800.000 pesos.

Los pagos

No es simple establecer que recaudación generan las multas en la ciudad. La razón es que existen muchas variables al momento de establecer ese valor, desde los pagos con descuentos, la variabilidad entre mínimos y máximos, las sanciones desestimadas y la baja tasa de cobrabilidad, ubicada en un 25%.

En caso de morosidad, el Juzgado intima al deudor y de no obtener respuesta inicia el reclamo por vía judicial. Ese trámite suele demorarse, atento a que el juzgado tiene a cargo, además del tránsito, las causas iniciadas por las áreas de fiscalización Comercial, Bromatología, Veterinaria y Zoonosis; Saneamiento, Obras Particulares y OMIC (Defensa al Consumidor).

Las multas de tránsito en particular prescriben a los cinco años.