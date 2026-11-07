Gran Premio de Brasil: peligra la clasificación en Interlagos

El cierre preventivo de los boxes por la tormenta eléctrica. Foto: @dcoronel.

El pronóstico de los meteorólogos se cumplió y la lluvia, en modo tormenta eléctrica, hizo su aparición en Interlagos, donde este domingo se correrá el Gran Premio de Brasil.

Luego de la práctica libre 3, que se llevó a cabo este mediodía, ya anticipó un cielo amenazante. Luego, ante la intensa precipitación y condiciones generales adversas, la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) aplicó un protocolo de seguridad y decidió el cierre preventivo de los boxes.

Este sábado está previsto que se corra la clasificación para la carrera de mañana, cuya largada se producirá a las 14 en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Pero, ¿Qué pasaría si hoy no se pudiera cumplir con la clasificación? Se determinará la grilla de partida en función de las posiciones vigentes de los pilotos en el campeonato. Al mismo tiempo deberán respetarse las distintas penalizaciones que se aplicaron en las pruebas.

De resolverse así el armado de la largada, en el caso de Franco Colapinto (Alpine) saldrá desde el puesto 12º, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly se ubica 10º.

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Este es el listado de posiciones de los pilotos (en las columnas, el total de puntos en función de lo obtenido en cada carrera), para tener en cuenta a la hora del diseño de la grilla: