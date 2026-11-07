El ajedrez llegó a las aulas: se realizó el I° Torneo Interescolar en la E.E.S. N° 3

Con buen suceso transcurrió el *I° Torneo Interescolar de Ajedrez* en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria N° 3 (E.E.S. N° 3), ubicada en Bravard y Vieytes. La iniciativa, organizada por dicha institución, contó con el asesoramiento del Taller de Ajedrez Aldo García Labandal, bajo la dirección del Maestro Nacional de ajedrez Gerardo Santopietro.

La propuesta tuvo como principal objetivo generar un espacio de participación, integración y encuentro entre estudiantes a través del ajedrez, una disciplina que combina el pensamiento lógico, la estrategia y la toma de decisiones, y que constituye una valiosa herramienta para el desarrollo intelectual y social de los jóvenes.

El certamen reunió a un total de 35 jugadores provenientes de distintos cursos de la E.E.S. N° 3, a quienes se sumaron alumnos del Instituto Educativo N° 39. La participación de estudiantes de ambas instituciones permitió ampliar el alcance de la actividad y generar un ambiente de camaradería, intercambio y sana competencia, donde cada participante tuvo la posibilidad de poner a prueba sus conocimientos frente al tablero.

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La jornada comenzó a las 8:30 horas y se extendió hasta el mediodía, en una mañana que tuvo al ajedrez como protagonista. Los participantes disputaron un torneo a cinco rondas, bajo el sistema suizo, con un ritmo de juego de 7 minutos más 2 segundos de incremento por jugada (7+2). Este formato permitió desarrollar una competencia dinámica, en la que los alumnos debieron demostrar concentración, capacidad de análisis y habilidad para resolver distintas situaciones de juego.

Según se informó desde el "Taller Aldo García Labandal", a lo largo de las rondas se sucedieron partidas muy interesantes, con momentos de tensión, decisiones estratégicas y la lógica expectativa por conocer quiénes lograrían ubicarse en los primeros puestos de la clasificación. Más allá de los resultados, todos los participantes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia competitiva, compartir con compañeros de otros cursos e instituciones y acercarse a los valores que caracterizan al ajedrez.

Principales posiciones

Una vez completadas las cinco rondas, la clasificación final quedó encabezada por Genaro Beruschi, representante de 5° B de la E.E.S. N° 3, quien se adjudicó el primer puesto. El segundo lugar correspondió a Nicolás González Welsh, también de 5° B, mientras que Basile Gheysen, del mismo curso, completó el podio en la tercera ubicación.

La cuarta posición fue para Santiago Coria Gallego, representante del Instituto Educativo N° 39, mientras que Tobías Chacan, de 6° D de la E.E.S. N° 3, finalizó en el quinto lugar.

La clasificación de los cinco primeros puestos fue la siguiente:

1° *Genaro Beruschi* – 5° B, E.E.S. N° 3.

2° *Nicolás González Welsh* – 5° B, E.E.S. N° 3.

3° *Basile Gheysen* – 5° B, E.E.S. N° 3.

4° *Santiago Coria Gallego* – Instituto Educativo N° 39.

5° *Tobías Chacan* – 6° D, E.E.S. N° 3.

Mano a mano con el Maestro

El encuentro contó con la presencia de las autoridades de la E.E.S. N° 3: Fabiola Giusto y Noemí Canclini, directora y vicedirectora de la institución, respectivamente. También estuvo presente Alberto Sacristán, docente de la escuela e impulsor de esta propuesta, quien tuvo un papel fundamental en la organización de la actividad, junto al Maestro Nacional Gerardo Santopietro, responsable del asesoramiento ajedrecístico.

La realización de este primer torneo representa una iniciativa importante para continuar incorporando el ajedrez dentro del ámbito educativo, ofreciendo a los estudiantes una actividad diferente que combina el aprendizaje con la recreación y la competencia deportiva.

Desde la izquierda, el docente Alberto Sacristán, la directora Fabiola Giusto y el MN Gerardo Santopietro.

Finalizada la competencia, la jornada continuó con un encuentro especial entre los alumnos y el Maestro Nacional Gerardo Santopietro. En esta oportunidad, los estudiantes pudieron compartir partidas con el reconocido ajedrecista, intercambiar experiencias y conocer diferentes aspectos relacionados con el desarrollo del ajedrez competitivo.

Durante este espacio, Santopietro compartió conocimientos y reflexiones sobre la práctica del ajedrez, explicando algunas de las características que distinguen al juego de competición y la preparación que requiere enfrentarse a distintos rivales. Los alumnos también tuvieron la posibilidad de realizar consultas, conocer experiencias vinculadas al ámbito competitivo y disfrutar de un intercambio directo con un jugador experimentado.

Este acercamiento permitió complementar la experiencia del torneo con una instancia de aprendizaje, en la que los participantes pudieron descubrir que el ajedrez va mucho más allá de mover piezas sobre un tablero. Se trata de una disciplina que exige responsabilidad, paciencia, concentración, planificación y capacidad para asumir tanto los aciertos como los errores.