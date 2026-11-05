Clasificaron a la semifinal pero no la pueden jugar: hecho inédito en la Liga del Sur

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En el 2023 se dio un caso parecido, aunque lo que acaba de ocurrir en el cierre del torneo Clausura de la A, tras 14 fechas disputadas, es un hecho inédito (según la base de datos de Eduardo "Cocho" López) en el fútbol de la Liga del Sur.

Desde que los formatos de las competencias en Primera división volvieron a dividirse en categoría superior y ascenso y se reglamentó el repechaje de “promoción” (sube y baja), nunca había sucedido que dos equipos clasificados a la semifinal (son los cuatro mejores en cada uno de los certámenes anuales: Apertura y Clausura) no puedan acceder al privilegio de disputar esa instancia.

Es así: Sporting y La Armonía finalizaron en el tercer y cuarto sitial del Clausura, aunque en la tabla acumulada de la temporada ambos elencos culminaron --con los mismos puntos-- en el último lugar, por lo que deben sostener un partido desempate (en cancha neutral) para definir quien desciende y quien juega promoción frente al segundo de la B.

Como esa situación, por reglamento, le quita méritos a rojinegros y velezanos de ir por el título anual 2026, los que suben a esos puestos son Bella Vista (N° 3) y Libertad (N° 4), En ese caso, el “Gallego” enfrentará, en desventaja, a San Francisco, y el de Villa Rosas deberá ir al bulevar a tratar de bajarle el copete a Huracán (es el 1 de este tramo y viene de ganar el Apertura).

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En 2023 Sporting concluyó tercero en el Clausura y, como se encontraba en “promo”, no pudo avanzar a “semi”. Por acomodamiento, ese lugar le correspondía a Tiro, quinto en la clasificación, aunque por puntos en la general estaba en el descenso directo. ¿Qué pasó? Villa Mitre, cuarto, subió al tercer escalón y Olimpo, sexto, escaló a la cuarta ubicación para reorganizar los cruces de semifinal.

Este año, La Armonía y Sporting se enfrentaron cuatro veces, con 3 éxitos para el velezano (2-1 y 3-1 en el Apertura y 1-0 en este semestre) y uno para el de Punta Alta (2-0 en la fecha inaugural del Clausura).