El gobernador Axel Kicillof anunció días atrás en el Puerto de Bahía Blanca, que ya existe un acuerdo para profundizar el canal de acceso hasta Puerto Rosales.

En el acto, que compartió con el intendente Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, estimó una inversión de alrededor de 200 millones de dólares. La obra permitirá que los petroleros Suezmax zarpen a plena carga con crudo de Vaca Muerta. argenports.com

Los trabajos comenzarían entre febrero y marzo de 2027 y demandarían diez meses.

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Con ese cronograma, el tramo profundizado debería quedar operativo entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

La intervención se extenderá desde la boya 21 hacia el canal exterior. En ese tramo, el calado operativo previsto pasará de 45 a 51,5 pies, de 13,71 a 15,70 metros.

Dos metros adicionales de profundidad

Esos casi dos metros adicionales permitirán embarcar más petróleo por viaje y darán mayor flexibilidad a los graneleros de Ingeniero White que hoy deben esperar una altura de marea suficiente para completar la salida.

El calado indica cuánto se sumerge el casco de un buque. Para establecer con qué calado puede navegar, se tienen en cuenta la profundidad en los distintos sectores del canal, la altura de la marea y el margen de seguridad que debe quedar bajo la quilla.

Hoy, un granelero Panamax, de 229 metros de eslora, que termina de cargar con 45 pies de calado debe coordinar su zarpada para atravesar el canal dentro de una ventana de marea.

Si el nivel del agua desciende antes de completar el recorrido, el buque puede tener que fondear y esperar la siguiente creciente.

En algunos casos esa espera puede llegar a ocho horas

Los petroleros y los graneleros que navegan con ese calado deben acomodar sus movimientos a la misma ventana.

A medida que crecen los embarques de crudo y cereales, se concentran más entradas y salidas en esas horas.

La profundidad adicional en el tramo exterior permitiría distribuir los movimientos a lo largo del día y facilitaría la coordinación del tránsito.

Dos puertos con un canal compartido

Una misma intervención sobre el canal muestra cómo se complementan los puertos de Bahía Blanca y Rosales. La cooperación en el acceso común permitirá que la terminal petrolera de

Rosales despache más crudo por viaje y que las terminales cerealeras de Ingeniero White ganen flexibilidad para programar sus zarpadas.

En Puerto Rosales, los tanqueros Aframax ya pueden salir a plena carga. Los Suezmax, de mayor porte, deben dejar parte de su capacidad (70/80 por ciento), sin utilizar para ajustarse al calado disponible.

Como el costo del viaje se reparte entre menos barriles, el flete unitario aumenta. El dragado permitirá aprovechar esa capacidad de carga desde el mismo muelle.

Esa mejora también incide en las opciones que tendrán los productores de Vaca Muerta.

La terminal de Punta Colorada, en Río Negro, podrá operar con Suezmax y con petroleros VLCC de hasta dos millones de barriles. Puerto Rosales podrá despachar Suezmax a plena carga desde un muelle en aguas abrigadas.

El tamaño del cargamento y las condiciones de recepción en destino pesarán en la elección de cada ruta.

Dos dragas para profundizar el canal

Según fuentes portuarias, el esquema de trabajo prevé que dos dragas de succión por arrastre puedan operar en simultáneo.

Una de ellas sería la Galileo Galilei, que llegó al estuario para el dragado de mantenimiento. La segunda unidad se incorporaría para la profundización.

Las características del fondo permiten aspirar los sedimentos durante la marcha de las unidades, sin necesidad de emplear dragas cortadoras.

Los trabajos se coordinarán con el servicio de control de tráfico para que los equipos se aparten cuando deban pasar otros buques y el canal siga abierto durante el proceso de profundización.

La intervención también prolongará el canal exterior algunos kilómetros.

Para alcanzar la profundidad proyectada, las dragas deberán trabajar en sectores que hoy quedan fuera del tramo de mantenimiento.

Financiamiento a 15 años

Las fuentes consultadas cifraron el costo de la profundización en 181 millones de dólares, incluidos el IVA y el financiamiento.

Según explicaron, el esquema prevé que la propia contratista financie la obra a 15 años.

El repago se cubriría con ingresos asociados al movimiento de crudo de exportación por Puerto Rosales.

De acuerdo con voceros portuarios, el volumen que ya mueve la terminal permitiría afrontar ese compromiso sin trasladar el costo de la profundización a los embarques de granos.

El primer efecto para Rosales se medirá en los barriles adicionales que pueda llevar cada Suezmax.

Para Ingeniero White, la mejora se verá en las horas de espera que puedan evitar los graneleros.

Ambos cambios darán al estuario más margen para absorber el crecimiento del tráfico que viene evidenciando, con permanentes récords de carga, el canal compartido