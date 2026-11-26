La economía argentina atraviesa un cierre de año marcado por la pérdida de dinamismo y un fuerte deterioro de las expectativas. Pese al crecimiento de la actividad energética y a las condiciones internacionales favorables para las exportaciones de petróleo, los indicadores muestran dificultades para sostener la recuperación y las proyecciones económicas quedaron muy por debajo de las estimaciones iniciales.

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia ubicó a la Argentina como el país de la región que más redujo sus previsiones de crecimiento para 2026. Entre marzo y octubre, los pronósticos sobre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) acumularon una caída de 2,6 puntos porcentuales.

De esta manera, la expectativa de crecimiento pasó del 3,3% al 0,7%, una revisión considerablemente mayor a la registrada en el resto de las economías analizadas, donde la reducción promedio fue de apenas 0,2 puntos.

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El escenario se produce incluso cuando algunos sectores muestran resultados positivos. El desarrollo de Vaca Muerta y la mejora de los precios internacionales del petróleo contribuyeron a fortalecer las cuentas externas, pero ese impulso no logró trasladarse de manera suficiente al conjunto de la actividad económica.

La actividad económica y las señales de recesión

Los últimos indicadores oficiales reflejaron un comportamiento irregular. Según el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una mejora del 1,1% mensual en términos desestacionalizados, luego de una caída del 2,5% en julio y una suba del 0,4% en agosto.

Sin embargo, esa recuperación puntual no alcanzó para revertir el resultado del tercer trimestre. Las estimaciones señalan una contracción del PBI del 1,8% respecto del trimestre anterior, después de la baja del 0,6% registrada en el segundo.

La sucesión de dos trimestres consecutivos con retrocesos configura un escenario de recesión técnica, una señal de alerta sobre la evolución de la economía y su capacidad para recuperar el crecimiento.

El relevamiento del Banco Provincia comparó las proyecciones de crecimiento de distintas economías latinoamericanas a partir de las estimaciones de mercado y los informes de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después de Argentina aparece Chile, que pasó de proyectar una expansión del 2,5% en marzo a un escenario de estancamiento en octubre. Uruguay también redujo sus expectativas: de un crecimiento previsto del 1,6% pasó al 1%.

En tanto, Brasil modificó su pronóstico del 1,9% al 1,7%, mientras que Bolivia pasó del 3,3% al 3%.

El estudio también destacó una particularidad del caso argentino: es el único exportador neto de petróleo de la región que, pese a registrar una mejora en sus términos de intercambio, experimentó una reducción significativa de sus perspectivas de crecimiento.

En el caso de Chile, el deterioro estuvo relacionado con problemas en la producción minera y en la cadena del cobre. En Argentina, en cambio, la actividad de minas y canteras creció un 13,2%, impulsada por Vaca Muerta y la producción de minerales metalíferos, oro y plata, que compensaron la retracción del cobre.

Uruguay, por su parte, sufrió las consecuencias de una sequía más intensa de lo previsto. Entre enero y junio, el sector agropecuario, pesca y minería registró una contracción interanual del 22,2%, con un impacto negativo sobre su economía. En Argentina, el sector agropecuario mostró un crecimiento del 9,2% interanual entre enero y agosto, según los datos del INDEC.

Las críticas por la falta de políticas contracíclicas

Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia, atribuyó parte de las dificultades de la economía argentina a la falta de políticas contracíclicas, es decir, herramientas que permiten acumular recursos durante los períodos de expansión para utilizarlos cuando la actividad comienza a debilitarse.

En ese sentido, consideró que el Gobierno podría haber aprovechado de otra manera las etapas de crecimiento para contar con mayor margen de intervención frente al actual escenario.

"Si el Estado, en vez de bajar retenciones cuando la economía crecía, hubiera cuidado más el superávit fiscal, hoy podría flexibilizar su política fiscal y gastar un poco más", sostuvo.

También señaló que una mayor acumulación de reservas durante el año pasado habría permitido afrontar con menos dificultades las actuales tensiones cambiarias.

Las perspectivas para el cierre de 2026 tampoco muestran un panorama uniforme. Si bien algunas consultoras identificaron señales de recuperación en determinados indicadores, otras actividades continúan exhibiendo dificultades.

La consultora Adcap redujo su pronóstico de crecimiento anual del 1,7% al 0,7%. No obstante, proyectó una mejora de alrededor del 0,5% mensual desestacionalizado durante el cuarto trimestre, equivalente a un crecimiento cercano al 2% trimestral.

Por su parte, el relevamiento de indicadores de octubre de la consultora Outlier mostró comportamientos dispares. La energía continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento, mientras que algunos indicadores vinculados al consumo y la producción industrial exhibieron mejoras mensuales.

En contrapartida, la construcción volvió a mostrar retrocesos y varios sectores mantienen caídas importantes en la comparación interanual.

Outlier también identificó algunas señales incipientes de recuperación en el crédito real al sector privado, que creció un 0,5% mensual en octubre, y en los ingresos. Sin embargo, esos movimientos todavía no alcanzan para consolidar una mejora generalizada.

En ese contexto, la consultora también ajustó sus expectativas: pasó de proyectar un crecimiento del 1,2% para 2026 a estimar una expansión del 1%.

Así, mientras el sector energético sostiene buena parte de las expectativas positivas, la economía argentina enfrenta el desafío de trasladar ese impulso al resto de las actividades. La fuerte revisión de los pronósticos y los indicadores de los últimos meses muestran una recuperación más débil de la prevista inicialmente, con un cierre de año que mantiene abiertas las dudas sobre el ritmo del crecimiento. (Fuente: TN).