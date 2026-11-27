El déficit turístico se redujo un 40,8% interanual en octubre, en un escenario que combina menos viajes de argentinos al exterior y una recuperación del ingreso de extranjeros.

Según el INDEC, salieron del país 641.700 turistas residentes y llegaron 443.400 turistas no residentes, lo que dejó un saldo negativo de 198.300 turistas.

La salida de argentinos cayó 11,5% frente a octubre de 2025 y acumuló diez meses consecutivos de bajas interanuales. Del otro lado, las llegadas de turistas extranjeros crecieron 13,8%, una combinación que permitió recortar el desequilibrio, aunque todavía sin revertirlo.

El cambio se observa al comparar con octubre del año pasado, cuando el déficit había alcanzado los 335.200 turistas. En términos absolutos, la brecha se achicó en 136.900, con una mayor contribución de la caída de las salidas que del aumento de los ingresos.

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El saldo corresponde al movimiento de turistas, no a un balance de ingresos y egresos de dólares. El informe distingue a quienes pasan al menos una noche en el destino de los excursionistas, que realizan visitas sin pernoctar.

La contracción del turismo emisivo se mantuvo durante todos los meses relevados de 2026. En el acumulado de enero a octubre se registraron 8.987.500 salidas de turistas residentes, un 13,8% menos que en el mismo período del año pasado.

En paralelo, llegaron 4.672.600 turistas extranjeros, con una mejora del 9% interanual. Así, el déficit de los primeros diez meses se ubicó en 4.315.000 turistas, frente a los 6.138.700 de igual período de 2025: una reducción cercana al 29,7%.

La comparación muestra que siguen viajando más residentes al exterior que extranjeros a la Argentina, pero la distancia es menor que un año atrás. En octubre hubo alrededor de 145 salidas por cada 100 llegadas, cuando en el mismo mes de 2025 la relación era de aproximadamente 186. (Ambito)