Los activos argentinos revierten la tendencia negativa de las últimas ruedas y en consecuencia bajan el dólar y el riesgo país, al tiempo que suben acciones y bonos.

Con mejora de los títulos de hasta 2,4 %, el indicador soberano cae a 946 puntos, que implica una baja de 121 unidades con relación al cierre previo.

Por su parte, el Banco Nación ajustó a la baja la cotización oficial y estableció un valor para la divisa de $1570 para la compra y $1620 para la venta, que representa una disminución de $5 con relación a la víspera y de $10 frente al pico de $1630 que llegó el jueves.

Por su parte, el MERVAL avanza 2,6 % y los ADRs de empresas argentinas en Nueva York muestran subas de hasta 6 %.

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Este nuevo escenario se da en medio de jornadas atípicas ya que ayer no hubo operaciones en Wall Street por el Día de Acción de Gracias y hoy la rueda es acotada por el mismo motivo.

La mejora en los mercados ya se había vislumbrado con los repuntes que se produjeron el jueves en Asia y Europa.

Los impactos puntuales sobre los activos argentinos son variados. Por un lado influye el mejor clima que generó la economía de Brasil, luego del plan de ajuste que aplicará "Lula" Da Silva y la designación de Luiz Carlos Trabuco como ministro de Economía, un poderoso banquero respetado por el mercado.

Al mismo tiempo, la buena licitación que cerró ayer el Tesoro Nacional para renovar $25 billones en vencimientos despejó dudas en el corto plazo.

Al mercado aún le queda procesar el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la activación de un tramo del swap con China para garantizar vencimientos de 2027.

La idea fue lanzada en un reportaje en el que no se ahondaron en detalles. (NA)