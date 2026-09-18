Argentina: el turismo internacional por vía aérea creció y movió más de 6 millones de viajeros

El turismo internacional por vía aérea consolidó en 2024 un impacto económico de magnitud estructural para la Argentina, según el informe Impacto Económico Aeroportuario elaborado por FUTURA Consultora de Aviación y Desarrollo Sostenible.

El documento detalla que los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina constituyen la base operativa que permite transformar el potencial turístico del país en actividad económica tangible, articulando conectividad, desarrollo regional y generación de divisas. “Cada pasajero que llega o parte en avión genera consumo y demanda de servicios en una amplia cadena de actividades”, señala el informe.

La red aeroportuaria federal enlaza los principales polos turísticos del país —Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Córdoba, Salta, Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Madryn— y garantiza su integración al sistema aéreo mundial. Esta infraestructura, según el estudio, cumple una función redistributiva clave en un país extenso y heterogéneo como la Argentina, creando oportunidades económicas en regiones donde las alternativas productivas son más limitadas. “El turismo cumple una función redistributiva y de cohesión socioterritorial”, afirma el documento.

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En 2024, Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), Córdoba y Mendoza concentraron el 97% del tráfico internacional, canalizando 6,1 millones de turistas entre receptivos y emisivos. De ese total, 2,76 millones fueron visitantes extranjeros y 3,35 millones residentes argentinos que viajaron al exterior. La composición del flujo evidencia una mayor participación del turismo emisivo (55%) frente al receptivo (45%), mostrando el predominio de los viajes al exterior en el total del tráfico internacional. “La composición del flujo evidencia una mayor participación del turismo emisivo”, indica el informe.

El turismo receptivo mostró un crecimiento del 3% interanual, consolidándose como generador de beneficios directos sobre el consumo interno y las economías regionales. En 2024, los turistas extranjeros gastaron en promedio USD 1.022, lo que determinó un impacto económico total de USD 2.821 millones. La estructura del gasto confirma que la mayor parte del consumo se concentra en gastronomía (29%) y alojamiento (26%), seguidos por compras (14%), paquetes turísticos (11%) y transporte (10%). “Los rubros de gastronomía y alojamiento explicaron más de la mitad del gasto total”, detalla el estudio.

El turismo emisivo, por su parte, registró un aumento del 16% respecto de 2023, impulsado por la apreciación del tipo de cambio real y la reducción de impuestos sobre consumos en el exterior. Los 3,35 millones de argentinos que viajaron fuera del país gastaron en promedio USD 1.445, generando un impacto económico estimado en USD 4.842 millones. Este nivel de erogación posiciona al turismo emisivo como el componente de mayor peso dentro del flujo internacional de pasajeros y determina un saldo negativo en la balanza turística aérea de USD -2.021 millones. “El gasto promedio por turista emisivo fue de USD 1.445”, señala el documento.

La distribución del impacto turístico por aeropuerto confirma la centralidad del Área Metropolitana de Buenos Aires, que explica el 88% del tráfico internacional y concentra el 90% del impacto económico asociado a los viajes receptivos y emisivos. En 2024, Buenos Aires recibió 2,52 millones de turistas extranjeros, generando USD 2.591 millones, y canalizó 3 millones de viajeros emisivos, con un gasto total de USD 4.329 millones. “Buenos Aires explica el 88% del total”, indica el informe.

Córdoba movilizó 61,8 mil turistas receptivos, con un impacto de USD 48 millones, y 234,6 mil emisivos, que representaron USD 341 millones. La composición evidencia una mayor ponderación del turismo emisivo, posicionando a la provincia como un importante centro de salida de viajeros internacionales. Mendoza, en cambio, mostró una balanza turística equilibrada: recibió 173,9 mil turistas extranjeros (USD 181 millones) y registró 115,1 mil viajeros emisivos (USD 172 millones), siendo la única terminal con saldo positivo en 2024. “Mendoza se posiciona como la única terminal con saldo positivo”, destaca el documento.

En conjunto, el gasto total facilitado por vía aérea ascendió a USD 7.663 millones, distribuidos entre turismo receptivo (USD 2.821 millones) y turismo emisivo (USD 4.842 millones). El informe concluye que el turismo internacional por vía aérea actúa como un motor transversal del desarrollo económico, potenciando el empleo, la actividad comercial y la integración territorial. “El turismo aéreo receptivo actúa como un elemento impulsor de las economías regionales”, afirma el estudio.

“Los aeropuertos son infraestructuras estratégicas que sostienen la movilidad de personas y bienes, la conectividad territorial y el desarrollo económico. A su alrededor se articula un amplio ecosistema de actividades —operaciones aéreas, servicios comerciales, turismo y negocios— que impulsa la generación de empleo y valor agregado, extendiendo su contribución mucho más allá del ámbito del transporte”, indicó, Grisel Azcuy, autora del informe. (N/A)