El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto: de cuánto fue el saldo financiero a favor

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto.

El jefe del Palacio de Hacienda destacó que, “en relación con agosto del año pasado, el superávit financiero registró un incremento de 62,8%” En el mes, el pago de intereses netos de tenencias intra sector público alcanzó los $1.354.793 millones.

A través de un posteo en redes sociales, el ministro señaló: “En los primeros 8 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB”.

Caputo dijo que “el gasto primario se redujo 0,5% en términos reales en relación con agosto del año pasado” y siguió: "Las transferencias a universidades, las prestaciones del PAMI, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones no contributivas registraron incrementos reales de 9,7%, 4,9%, 4,7% y 4,2%, respectivamente”.

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“Desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB”, agregó.

“Tal como prevé el Proyecto de Presupuesto 2027, el SPN alcanzará el año que viene un superávit financiero cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo, algo inédito en la historia del país”, remarcó el funcionario.

El Gobierno entiende que sostener el superávit fiscal es la base para mantener el orden macroeconómico que luego derivará en la baja de la inflación y en la mejora del poder adquisitivo. Los números informados por Caputo están en línea con el programa con el FMI. La semana próxima llegará una misión del organismo para evaluar el programa en curso. (N/A)