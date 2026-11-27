El ministro de Economía, Luis Caputo, dio este viernes una señal sobre el destino de los US$5000 millones del swap con China. Avaló en sus redes una explicación según la cual el objetivo es garantizar el pago de los vencimientos de deuda de octubre de 2027, aun si la Argentina no consigue refinanciarse en el mercado.

“Correctísima explicación”, escribió Caputo en su cuenta de X, al citar un posteo del periodista Eduardo Feinmann. En ese mensaje, Feinmann aseguró que “altísimas fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía” le explicaron que la utilización de esos fondos “tiene un objetivo específico”: cubrir los compromisos de octubre de 2027.

El guiño del ministro llegó días después de que él mismo confirmara, en una entrevista con el streaming Neura, que el Gobierno ya le pidió a China disponer de US$5000 millones del swap de monedas. En esa charla, Caputo dijo que esos fondos “ya están disponibles, aprobados” y explicó que el Tesoro le compraría al Banco Central (BCRA) las divisas que se obtengan por esa vía.

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El swap es un acuerdo de intercambio de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de China, no un préstamo directo del gobierno chino al Tesoro. El acuerdo total es por 130.000 millones de yuanes, unos US$19.000 millones. De ese total, hay un tramo activado de 35.000 millones de yuanes, equivalente a unos US$5000 millones, que se puso en marcha a comienzos de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.

En agosto, el BCRA y su par chino renovaron el acuerdo por cinco años, dos más que en los convenios anteriores, y confirmaron que ese tramo seguía vigente. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había dicho que la documentación del acuerdo contemplaba su uso para el pago de deuda.

El pedido a Pekín apunta a despejar una de las principales dudas del mercado: cómo va a hacer el Gobierno para afrontar los vencimientos del año próximo. En julio, el programa financiero preveía colocar US$5000 millones en Bonares, bonos en dólares bajo ley argentina, pero desde agosto el Gobierno no emite deuda en dólares en el mercado local.

La confirmación llega en medio de días de tensión financiera, con el riesgo país en niveles parecidos a los del período electoral de 2025. Caputo también detalló cómo piensa pagar los US$4370 millones que vencen en enero: con desembolsos del FMI y otros organismos, préstamos garantizados con CAF y Fonplata, los ingresos de la venta de AySA y US$1800 millones que el Tesoro le compraría al BCRA.