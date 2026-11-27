El dólar terminó este viernes con movimientos dispares y algunas bajas en Bahía Blanca, en una jornada que dejó nuevas referencias para el cierre de la semana cambiaria. Tanto el mercado oficial como el informal mostraron variaciones, aunque con diferencias entre las cotizaciones nacionales y los valores relevados en la plaza local.

De acuerdo con el último relevamiento de InfoDólar, el promedio de las entidades bancarias bahienses se ubicó en $1.593,01 para la compra y $1.636,21 para la venta, con una variación positiva del 0,03%.

Por su parte, el dólar blue también mostró un retroceso. En el mercado local se negoció a $1.684 para la compra y $1.712 para la venta, con una caída del 0,93% respecto de la referencia anterior.

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A nivel nacional, el dólar oficial del Banco Nación cerró a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta, mientras que el blue terminó en $1.675 y $1.695, respectivamente.

En cuanto a las alternativas financieras, el dólar MEP finalizó alrededor de los $1.658,32 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en torno a los $1.767,37. En tanto, el dólar tarjeta quedó en $2.112,50.

En paralelo, el riesgo país registró una fuerte baja y se convirtió en uno de los datos destacados de la jornada financiera.

El indicador elaborado por JP Morgan descendió un 10% y cerró en 960 puntos básicos, frente a los 1.067 puntos de la apertura. Durante la rueda llegó a tocar un mínimo de 946 unidades, en un movimiento que aportó otra señal al cierre de los mercados de noviembre.