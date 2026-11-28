ANSES confirmó las fechas de pago del medio aguinaldo, que en esta oportunidad llegará junto con un nuevo aumento en los haberes.El calendario se organizó para que todos los beneficiarios tengan el dinero disponible antes de Navidad, independientemente del monto que perciban cada mes.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo serán los primeros en recibir la segunda cuota del aguinaldo. Los depósitos comenzarán el miércoles 9 de diciembre, después del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, y se repartirán a lo largo de seis días hábiles.

Una de las particularidades del calendario de este mes es que durante las últimas dos jornadas cobrarán tres terminaciones de documento por día. Esto permitirá finalizar los pagos de este grupo el miércoles 16 y dar lugar a los beneficiarios que perciben ingresos superiores.

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Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre

- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre

- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre

- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán un calendario más reducido. Aquellos con documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 9, mientras que los finalizados en 2 y 3 lo harán el jueves 10. El resto recibirá el dinero el viernes 11.

Quienes perciben una jubilación o pensión superior a la mínima deberán esperar hasta la segunda mitad de diciembre. En este caso, los pagos se repartirán en cinco jornadas hábiles y finalizarán el miércoles 23, un día antes de Nochebuena.

El calendario para este grupo será el siguiente:

- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

(Con información de Ámbito)