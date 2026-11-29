Bahía Blanca estuvo en los últimos días entre las ciudades con mayor temperatura del país, siempre en algún momento encabezando el ránking que elabora el Servicio Meteorológico Nacional.

Más allá de esta cuestión estadística, con estas altas temperaturas -que este año tardaron bastante en regresar a nuestra ciudad- volvió también un viejo problema que año a año golpea a distintos sectores de nuestra ciudad: la falta de agua.

Si bien desde hace varios años se vienen llevando a cabo distintos trabajos para que escenas como las vividas en otros años, con cortes programados interminables, largas colas de vecinos con baldes y bidones, camiones cisterna subiendo agua tanques, y quejas y movilizaciones poblando los portales de noticias y redes, nuevamente la ausencia de líquido trae malos recuerdos al bahiense promedio.

Esta vez, la problemática se está registrando en el sector norte de la ciudad, en los barrios Aldea Romana, Las Acacias y alrededores.

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Según se indicaron vecinos de aquel sector a La Nueva., la problemática se está dando desde las 11 de este domingo, y se debió a la rotura de un caño maestro.