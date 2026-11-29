El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, calificó como “decepcionante” que la escudería no haya podido repetir en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 la performance que mostró en el GP de Las Vegas, donde habían sumado puntos tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly. En Qatar, el argentino terminó 13° y su compañero, 14°.

“Fue un fin de semana decepcionante para nosotros, especialmente después del gran momento que vivimos en Las Vegas con los dos autos en los puntos. Este fin de semana en Qatar fue todo lo contrario”, señaló el italiano a través de un comunicado difundido por Alpine tras la carrera.

La estructura con sede en Enstone había llegado a Losail confiada luego de haber sumado 18 puntos en la competencia pasada disputada en los Estados Unidos, cuando Gasly terminó quinto y Colapinto, sexto; pero el exigente trazado qatarí expuso las limitaciones del A526 desde los entrenamientos del viernes y condicionó el resto de la actividad.

“Nuestro rendimiento aquí ha sido particularmente pobre, con un trazado que realmente puso de manifiesto las debilidades de nuestro conjunto. Tenemos mucho que analizar y entender”, agregó.

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Con miras a la última fecha de la temporada 2026, que se disputará en Abu Dabi, Briatore sintetizó: “La próxima semana se disputa la última carrera de la temporada en Abu Dabi. Vamos allí con la intención de terminar el año de la mejor manera posible y el objetivo es volver a poner a los dos pilotos en los puntos”. (NA).