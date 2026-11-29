El seleccionado argentino de rugby concretó este domingo una sólida victoria en su despedida del calendario internacional 2026 en el Nations Championship.

Los Pumas derrotaron a Escocia por 34 a 26 y se quedaron con el séptimo puesto de la competencia que reunió a 12 seleccionados nacionales, divididos en Hemisferio Norte y Hemisferio Sur.

El encuentro se llevó a cabo en el Allianz Stadium (Twickenham), en Londres, y fue arbitrado por Pierre Brousset (Francia).

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Al cabo del primer tiempo Argentina se quedó con la victoria parcial por 17 a 7.

Con la participación del bahiense Joaquín Moro, quien ingresó como ala en la tercera línea desde el arranque, los dirigidos por Felipe Contepomi redondearon el triunfo convincente.

Hubo tres tries albicelestes en la primera parte luego de la ventaja parcial para Escocia por 7-0 por try de Jamie Dobbie a los 8m. convertido por Finn Russell. Fueron apoyados por Tomás Albornoz (10m.), Ignacio Mendy (29m.) y Rodrigo Isgró (33m.).

Escocia descontó en la reanudación con try de Rory Darge (45m.) convertido por Russell, pero Los Pumas mantuvieron la iniciativa y ampliaron otra vez con try del capitán Julián Montoya (56m.) convertido por Albornoz para el 24-14.

Sólo tres minutos después Juan Martín Scelzo apoyó su primer try en el Seleccionado (59m.) convertido por Albornoz y para lograr una ventaja de 31-14. Después, a los 64m., volvió a sumar el XV del Cardo vía try de Tom Jordan (31-19).

Pero con la misma dinámica de siempre ir a buscar y no conformarse, el equipo argentino tuvo tiempo para sumar 3 puntos más con un penal convertido por Albornoz a los 76m, (34-19) para mantener alejada a una Escocia que no perdió la iniciativa y logró sumar un nuevo try a los 80 minutos a través de George Horne (convertido por Russell) para poner cifras definitivas.

Con este resultado queda por conocer al campeón en la final que animarán Francia-Sudáfrica este domingo 13.40 (ESPN Disney+).

Este es el compacto del encuentro: