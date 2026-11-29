(Nota en desarrollo)

Se está disputando la penúltima fecha del Fórmula 1, con el Gran Premio de Qatar, donde participa el argentino Franco Colapinto.

El argentino largó desde la 14º posición.

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El vivo

13:14

Pidió cambio

Isack Hadjar, que estaba cuarto, le cedió su posición a Max Verstappen, ambos de Red Bull. El francés tiene daños en el alerón delantero. Varios pilotos están informando alta degradación de sus gomas.

13:11

Los Mercedes, adelante

Russell lidera en Qatar, pero su compañero Kimi Antonelli lo sigue muy de cerca.

13:08

Colapinto pasó a Gasly

A pesar de que el argentino no atacó a su compañero, el francés de Alpine pasó de largo en al primera curva y regresó detrás del argentino. Franco está cerca de Gabriel Bortoleto.

13:05

¡Muy bien!

Colapinto se lanzó por la zona central de la pista y, luego de pelear rueda a rueda con Gasly, se asentó en el 13° puesto, detrás de su compañero de Alpine.

El británico de Mercedes resistió el ataque de Antonelli. Arvid Lindblad perdió el control de su Racing Bulls y cayó al último lugar.

13:03

¡En marcha!

Se largó la penúltima fecha de la F1.

13:01

Diferentes

El argentino de Alpine, con Sergio Checo Pérez de Cadillac, son los únicos pilotos de la grilla en comenzar con el compuesto blanco en Qatar. El resto de la parrilla utilizará neumáticos medios.