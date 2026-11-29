"He dejado la piel por las motos, y las motos me han dado muchísimo", señaló Marc Márquez, de 33 años, tras finalizar segundo en su última carrera en MotoGP

El español Márquez concluyó su trayectoria en la máxima división con ocho títulos, 80 triunfos, 135 podios y 78 pole positions en 226 carreras. Al sumar sus registros en las divisiones menores, su palmarés alcanza las diez coronas mundiales, 106 victorias, 174 podios y 106 poles en 304 competencias.

Una semana después de sellar su décimo título, el segundo con Ducati, el español se despidió con un podio fantástico en le GP de la Comunidad Valenciana, siendo segundo, detrás de Raúl Fernández.

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El piloto madrileño impuso un ritmo fantástico en la primera parte de la carrera en el Ricardo Tormo de Cheste con su Aprilia del Trackhouse para sacar una diferencia que le sirvió en el final, cuando el consumo de combustible de su máquina de Noale (un dolor de cabeza recurrente en 2026) encendió la ilusión de Marc de irse con un triunfo, pero esta vez no pudo ser.

“Casi la ganamos, ¿eh?”, dijo Marc, entre sonrisa y emoción en una especie de escenario improvisado frente a la tribuna teñida de rojo, tapizada con el 93, que lo vitoreaban. Y sí, estuvo cerca de vencer, pero en el final las cubiertas de su Ducati no lo acompañaron como para hacer un ataque final.

La última fecha marcó muchas despedidas de la categoría, el cierre de la era de los 1000cc, la salida del proveedor de neumáticos… Pero todo quedó totalmente opacado con el retiro de Márc Márquez.

Cómo le fue a los argentinos en Moto3

En Moto3, David Almansa (KTM) ganó las 20 vueltas en 32m36s808 a 147,362 km/h de promedio sobre Álvaro Carpe y el campeón Máximo Quiles (433 puntos), seguidos por Brian Uriarte y Rico Salmela, con abandonos de David Muñoz y Guido Pini.

Los hispano-argentinos avanzaron desde atrás: Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) largó undécimo, cayó al decimoséptimo puesto y remató sexto tras superar a Adrián Fernández, para cerrar sexto el torneo con 151 unidades.

Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) partió vigesimotercero por sanción, llegó decimosexto y concluyó noveno el certamen, mientras KTM (520) y CFMOTO Aspar Team (584) ganaron constructores y equipos antes del inicio de 2027 en Tailandia del 3 al 5 de marzo.