Lautaro se ilusiona con ponerse la 10. Le queda linda, ¿no?. Foto: IA.

"A mí me encantaría", afirmó Lautaro Martínez, respecto de la posibilidad de usar la camiseta número 10 de la Selección argentina.

El dorsal quedó vacante tras el retiro de Lionel Messi del equipo nacional.

En su respuesta, el bahiense describió el valor del número y explicó cuándo podría saberse si alguien lo usará: "Es un número especial y muy importante para la Selección argentina. La ha usado Diego y después también Leo. Todavía no sabemos nada definitivamente sobre eso hasta marzo, que es la próxima convocatoria. Veremos si alguien la usa, pero no puedo decirte nada".

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Lautaro, de 29 años, amplió su discurso al respecto sobre Messi: “Para mí es el mejor de la historia del fútbol porque he vivido muchas cosas hermosas con él“, aseguró el Toro en referencia al crack rosarino que ya se retiró de la Selección después de más de 20 años de legado.

De esta manera, por primera vez en más de dos décadas, el dorsal más emblemático de Argentina queda vacante de forma definitiva.

Ahora, la pelota la tiene Lionel Scaloni, quien deberá decidir quién será el próximo responsable de defenderla en la cancha.