La esposa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, María Florencia Sartirana, percibe desde 2023 el 2 por ciento de la recaudación bruta por la venta de entradas de todos los partidos de la Selección Argentina en el país mediante su firma WICCA SAS.

El contrato reservado, firmado el 24 de enero de 2023 por Claudio Tapia, Víctor Blanco y el empresario Javier Faroni, otorgó a Mastea 123 SA (operadora de la plataforma Deportick) el monopolio comercial de los boletos tras el Mundial de Qatar.

El convenio, secuestrado en allanamientos judiciales, fija una comisión total del 9 por ciento más IVA sobre la recaudación de cada encuentro (descontado un 3 por ciento por tarjetas).

De ese porcentaje, Faroni retiene el 7 por ciento y cede el 2 por ciento restante a WICCA SAS por supuestas tareas de logística y asesoramiento integral, según una investigación del diario La Nación.

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Los registros comerciales e investigaciones del fiscal Pedro Simón confirman que WICCA SAS gestiona los centros de estética "La Fleur de Sarti" en Recoleta y Nordelta, además de costear expensas de propiedades del matrimonio en Pilar.

La firma fue creada en 2019 con participación de allegados a Toviggino, como Juan Pablo Beacon y Olga Marina Delgado. Sartirana asumió la presidencia en 2024 y mudó su sede junto a un departamento del dirigente.

Desde marzo de 2023, la Selección disputó 18 encuentros como local, con recaudaciones millonarias en partidos clave: US$4,5 millones ante Panamá, US$11 millones contra Paraguay, más de US$15 millones frente a Brasil en 2025 y US$13 millones en la despedida de Lionel Messi; solo en este último partido, WICCA obtuvo cerca de US$260.000.

El acuerdo también incluyó el Mundial Sub-20 de 2023, con una comisión del 10 por ciento sin mención directa a WICCA, y catapultó a Deportick hacia clubes como Rosario Central.

Tanto la AFA como el entorno de Toviggino evitaron responder consultas sobre este convenio, cuyo vencimiento opera el próximo 31 de diciembre. (con información de NA)