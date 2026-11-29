Con goles argentinos, Roma goleó a Monza 4 a 0 y sigue al acecho
Matías Soulé marcó dos tantos y Santiago Castro otro. El elenco romano está a dos puntos del puntero Lazio.
La Roma es cosa seria. Con aporte argentino, goleó en casa a Monza 4 a 0 y sigue al acecho del puntero Lazio, tras continuar hoy la 13ª fecha del Calcio. Matías Soulé marcó dos goles y Santiago Castro otro,.
La Loba se puso en ventaja a los 12 minutos por intermedio del holandés Donyell Malen.
Luego llegaron los tantos de Matías Soulé, a los 24 y 36 minutos.
Ya sobre el cierre del cotejo, Santiago Castro --quien ingresó en el entretiempo-- selló el triunfo romano.
En tanto, Leonardo Balerdi fue inicial y Paulo Dybala ingresó a los 58 minutos por Matías Soulé.
Roma 33 puntos y quedó a 2 del puntero Lazio. En tanto, Inter tiene 32 unidades.