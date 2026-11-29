Juan Cruz Samuel, con la pelota, autor de uno de los tries de Sur 7s en la victoria ante Jujuy por 29-7. Fotos: prensa URS y Unión Enterriana.

(Noticia en desarrollo)

El seleccionado masculino de seven de la Unión de Rugby del Sur disputará este domingo a las 20.20 la final de la zona Ascenso del Seven de la República, luego de ganar invicto la zona 5.

Sur 7s tuvo este domingo a la mañana su última presentación y logró su cuarta victoria en fila al superar a la Unión Jujeña de Rugby por 29 a 7, en el partido que abrió bastante temprano la agenda en las instalaciones del club Estudiantes de Paraná, complejo El Plumazo.

Los dirigidos por Diego Samuel tuvieron tries de Tomás Bermúdez (2), Juan Cruz Samuel, Pedro Zorzano y Tiziano Copreni. Además hubo conversiones de Bermúdez (1) y Tobías Andrade (1).

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Dado que la actividad de fase clasificatoria continuaba esta tarde, todavia no estaba confirmado el rival de Sur para la definición, aunque el equipo que mejor se perfila como ganador de la zona 6 es Entre Ríos B.

En la rama femenina Sur 7s se presenta esta tarde ante Jujeña a las 16.20, en su último encuentro de la fase clasificatoria.

Los equipos

Estos son los planteles y staffs de los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur:

Sur 7s (femenino): Sofía Almirón, Antonella Azcarate, Hannah Bajura, Nadine Blanco, María Victoria Cánepa, Isabella Gaspar, Gianella Giménez, Melina González, Micaela Vergara, Sofía Villafain, Antonella Zengarini y María Eugenia Zengarini. Staff: Oscar Benvenuto (entrenador); Eliana Teófilo (asistente) y Emilia Cos (mánager).

Sur 7s (masculino): Tobías Andrade, Gonzalo Beramendi, Tomás Bermúdez, Tiziano Copreni, Alán Martínez, Nicolás Nouviale, Fermín Otaño, Antonio Rey Saravia, Juan Cruz Samuel, Antonio Scolari, Felipe Serrat y Pedro Zorzano.

Staff: Diego Samuel (entrenador); Mariano Marsili (asistente); Lisandro Flores (PF); Sebastián Mazzeo (kinesiólogo); Mariano Minnaard (director Centro URS); Joaquín Lobato (mánager).