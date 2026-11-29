Santiago Álvarez Fourcade en acción durante la semi ante Francia. Foto: World Rugby.

Con un try en la última acción de juego Fiji se quedó con la victoria ante Los Pumas 7s por 21-14, en la final del seven de Dubai, primera etapa del calendario 2026-27 del Seven Series.

El éxito de los isleños llegó por try de Akuila Dranivotua a los 16 minutos (convertido por Sanaila Daliga), después que Argentina perdiera una posesión muy valiosa dentro de las 22 rivales por una infracción (rolar con la pelota) de Martiano Arrieta.

Fue un partido de detalles en el que el seleccionado argentino, con participación del bahiense Santiago Álvarez Fourcade, fue de menor a mayor.

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En el primer tiempo Fiji abrió la cuenta con un try de Joseva Talacolo a los 2m., aunque Argentina logró empatar en 7 con try de Santino Zangara a 14 segundos para el final de la primera parte.

El equipo argentino perdió cierta fortaleza con la salida por golpe de Luciano González, quien regresó en la segunda parte.

En el complemento Los Pumas 7s tuvieron la pelota, la circularon y la controlaron. Por esa vía y desde campo propio, nació una gran acción ofensiva que derivó en el segundo try albiceleste vía Santiago Vera Feld para el 14-7 con la conversión del propio jugador. Así fue la jugada:

Pero Fiji alcanzó el empate a 2m15s para el final con nuevo try de Joseva Talacolo (convertido), logrando la hazaña en la última acción del encuentro.

A pesar de caer por detalles en la definición, Los Pumas 7s cumplieron una sólida actuación en la primera etapa. Llegaron invictos al encuentro decisivo y con triunfos relevantes como ante Francia en la semifinal esta mañana (15-12, con dos tries de Luciano González y uno de Marcos Moneta).

Por su parte Fiji había clasificado a la final tras ganarle a Sudáfrica 19-17 en la otra semifinal. Por su parte los sudafricanos se quedaron con el 3º puesto al ganarle a Francia 19-14.

En la rama femenina el campeón fue Nueva Zelanda, tras superar a Japón 27-0.

La próxima etapa del Seven Series será en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el 5 y 6 de diciembre.