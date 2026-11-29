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Con un gol de Enzo Fernández, Manchester City empató como visitante ante el líder Arsenal 2 a 2, tras jugarse otra fecha en la Premier League.

El argentino anotó el transitorio 2 a 1, a los 3 minutos del segundo tiempo tras una enorme asistencia del marroquí Ayyoub Bouaddi.

El noruego Erling Haaland abrió la cuenta, a los 34 minutos, mientras que el alemán Kay Havertz estableció la transitoria paridad, a los 40 minutos.

A falta de 8 minutos, el holandés Jurrien Timber marcó la segunda paridadl del cotejo.

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Enzo fue reemplazado a los 21 minutos del complemento.

Con este resultado, Arsenal lidera con 29 puntos, 6 más que el City. Brighton y Liverpool suman 22; Bornemouth, 21; Brentford y Leeds, 20.