Un gol de Enzo Fernández en el empate de Manchester City ante el puntero Arsenal
El argentino marcó el transitorio 2 a 1. Su elenco no pudo sostener la ventaja e igualó 2 a 2. Sigue a 6 puntos del vanguardista.
Con un gol de Enzo Fernández, Manchester City empató como visitante ante el líder Arsenal 2 a 2, tras jugarse otra fecha en la Premier League.
El argentino anotó el transitorio 2 a 1, a los 3 minutos del segundo tiempo tras una enorme asistencia del marroquí Ayyoub Bouaddi.
El noruego Erling Haaland abrió la cuenta, a los 34 minutos, mientras que el alemán Kay Havertz estableció la transitoria paridad, a los 40 minutos.
A falta de 8 minutos, el holandés Jurrien Timber marcó la segunda paridadl del cotejo.
Enzo fue reemplazado a los 21 minutos del complemento.
Con este resultado, Arsenal lidera con 29 puntos, 6 más que el City. Brighton y Liverpool suman 22; Bornemouth, 21; Brentford y Leeds, 20.