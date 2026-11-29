Franco Colapinto (Alpine) habló tras el Gran Premio de Qatar, en el que sufrió una mala parada en boxes y terminó 13°.

"En general teníamos buen ritmo, creo que no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista en la para en boxes. Fue 6 o 7 segundos más lenta de lo que tendría que haber sido", admitió Franco en diálogo con ESPN.

"Perdí mucho tiempo ahí, intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima", insistió.

El Gran Premio quedó en manos del campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli.

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"Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi, fue un finde difícil para nosotros no nos cayó bien la pista", remarcó.

Así fue la parada en boxes: