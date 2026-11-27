Pellegrini (segundo de la LBB Bronce) podría concretar su regreso a la LBB Plata, en caso de ganarle esta noche a Espora (penúltimo de la LBB Plata), cuando se enfrenten en Altense, desde las 21, arbitraje de Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y⁩ Joel Schernenco.

El equipo que dirige Juan Sergio Palumbo está 2-1 en la serie promoción -al mejor de cinco- y en caso de ser necesario un último encuentro, el mismo irá el martes, nuevamente en Altense.

Para hoy, ambos planteles están completos.

La promoción comenzó con victoria para los dirigidos por Leandro Carbonell, 79 a 73.

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En los dos siguientes juegos respondió Pelle, imponiéndose 81-69 y 83-73.

En la LBB Plata descendió directamente La Falda (perdió la serie permanencia ante Espora, 3-1) y en la LBB Bronce subió directamente Caza y Pesca Huracán Médanos, superando a Pellegrini en la final del primer tramo (3-2) y del segundo (3-1).