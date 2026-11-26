Leandro N. Alem superó a Pacífico, 77 a 72 (2-0) y se convirtió en finalista del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Lamonega y Lozano festejan, mientras se suma Hollender.

En tanto, Bahiense del Norte aplastó a Liniers, 90 a 59 (1-1) y forzó un tercer juego, el próximo lunes en el Manu Ginóbili.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El ganador jugará frente a L.N. Alem la final de esta parte, al mejor de cinco, en cancha neutral.

Mientras tanto, espera Napostá al vencedor de este segundo tramo, para disputar la Súper final, al mejor de tres.

L.N. Alem 77, Pacífico 72

Liberándose recién sobre el final de un durísimo rival que no se entregó nunca, Leandro N. Alem repitió frente a Pacífico, 77 a 72, cerró la serie 2-0 y ahora descansará, esperando a Bahiense o Liniers en la final.

El clima de playoffs afuera se trasladó a la cancha y los dos empezaron con mucha intensidad, sin regalar nada.

El verdirrojo jugando mucho de adentro hacia afuera, apostando al tiro de tres puntos y, cuando se generaba el espacio, buscando en la pintura.

En el local, Wilson recién ingresó en 4m23, juntamente con la salida del otro lado de Tomás Sagarzazu, con tres faltas, situación que, por cierto, condicionó al verde, porque el interno había sido la carta ofensiva visitante.

Emilio Giménez hizo 0-9 en triples y Alem, 9-35.

Pacífico jugó profundo, superando la primera línea y definiendo cerca del canasto, mientras que Alem insistió con el tiro de tres puntos, con Ruesga siendo quien respondió en ese rubro, porque colectivamente el equipo tuvo un pobre 3 de 15 en el primer cuarto.

Con más volumen de juego y amenazas constantes, aun sacando a los grandes de la pintura, Alem tuvo un buen pasaje, encontrando a Wilson como opción clara jugando 1x1 y, a la vez respaldado cuando retrocedía por una defensa extendida que limitó al verde.

Pancho Jasen lo vivió y sufrió desde el banco.

Los 10 de luz (26-16) mostraron lo que dio uno y otro hasta ahí.

Pacífico necesitaba sacar del molde a su rival y se metió en zona, congestionando a los grandes, limitando el tránsito en la pintura y haciéndose fuerte para evitar los segundos tiros.

Además, adelante encontró el juego por la línea de fondo, con un buen pasaje de Genaro Pisani, lo cual liberó a Larrandart y después de un buen juego de pases, con su tirito de frente Joaquín también dañó.

A la vez, Salvatori y Bruni intentaron romper siempre y Pacífico estampó un parcial de 19-4, para pasar al frente 33-28, con 2m05 para cerrar el primer tiempo.

Eduardo Ríos lucha entre Sagarzazu y Larrandart.

No obstante, el local encontró en Patricio Zapata una salida más que positiva, porque convirtió tres triples y Alem pasó a ganar 37-33, finalizando el primer tiempo 39-35 arriba.

Y de aquél 19-4 a favor, el verde sufrió un parcial en contra de 21-5 (49-38) en 4m25, entre el final del PT y el inicio del complemento.

Esos 11 de ventaja que estampó el equipo que dirige Pancho Jasen parecían quebrar al verde, pero los bajos porcentajes que tuvo, sumados a las rápidas transiciones de la visita, con Salvatori a la cabeza, lo mantuvieron en juego.

Franco Ruesga empujó para adelante a Alem.

Así y todo, poco a poco Alem tuvo más paciencia, tomó mejores decisiones y buscó la ventaja con las caídas de Ríos, los puntos de Zapata, el 1x1 de Wilson y la administración de Ruesga, para sacar nuevamente 11.

Mientras tanto, Pacífico intentó alimentar a Sagarzazu y mantuvo el ritmo de Salvatori, quien cerró el tercero cuarto con un triplazo que le dio un parcial de 11-2 al verde y lo dejó 60-58 abajo.

Hasta ahí se había visto a un Alem con mayores recursos y un Pacífico sumamente combativo, que tenía poco resto más.

El quinto triple de Zapata (en 7 intentos) levantó al local y Alem se puso un poco más firme atrás.

Tomás Bruni logró superar a Wilson.

No obstante, Bruni fue todas para adentro y generalmente sacó algo, el partido se fue enredando, Alem no lograba quebrarlo y a falta de 4 minutos ganaba apenas 71-69.

Un doble y falta de Wilson le dio ventaja de 6 al local, pero Pacífico insistió, Salvatori recuperó una pelota, recibió falta y falló en la línea (0-2), con 1m29. Enfrente Zapata falló y tomó el rebote ofensivo, aunque Alem la perdió por tiempo de posesión.

Con 48 segundos repuso el verde y Sagarzazu falló (restaban 35 segundos), la pelota se la adueñó Ruesga, consumió segundos rompió al canasto y con una excelente definición selló el 77-72 a 12 segundos del final.

Con la respuesta de un tiro rápido por parte de Salvatori se terminó de esfumar la ilusión del verde y Alem empezó a festejar la novena victoria consecutiva y el pase a la final.

La síntesis:

L.N. Alem (77): F. Ruesga (20), P. Zapata (18), E. Giménez (2), E. Ríos (9), L. Herrera (3), fi; J.L. Wilson (21), N. Amaya, M. Such y V. Scoppa (4). DT: Hernán Jasen.

Pacífico (72): B. Salvatori (21), T. Bruni (11), V. Cortés (5), T. Sagarzazu (16), J. Larrandart (10), fi; Genaro Pisani (4), F. Mattioli (2) y S. Loos (3). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: L.N. Alem, 20-14; 39-35 y 60-58.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Néstor Schernenco.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Serie: L.N. Alem, 2-0.

Liniers 59, Bahiense del Norte 90

Una zurda indomable volvió a mostrar Augusto Lamonega: 19 puntos y 9 asistencias.

Una soberbia actuación colectiva y muy buenas prestaciones individuales le permitió a Bahiense del Norte encaminar desde bien temprano el triunfo ante Liniers, al que superó por 90 a 59 como visitante para igualar la serie.

Un comienzo de ensueño y el nunca bajar la intensidad para no darle la chance de reaccionar a su rival, hizo que el tricolor llegara a ganar por 35 (75 a 40) en el último periodo y por más de 20 desde el final del primer cuarto, cuando escapó 27 a 7 y luego 30 a 7.

Aunque la primera jugada de la noche fue adversa, porque Dottori le cortó la línea de pase a Lamonega y se fue solo al doble, a partir de ahí Bahiense no se desconcentró más, nunca bajó el ritmo y borró al chivo de la cancha.

El equipo dirigido por Alejandro Navallo fue duro en defensa y un vendaval en ataque, porque Augusto (de flojo primer partido) volvió a su gran nivel habitual (terminó con 19 puntos y 9 asistencias), el equipo tuvo gol en todas las manos, altísima eficacia y muchas asistencias. Esto lo logró en base a un juego de pases clave para encontrar al tirador bien posicionado y en su zona de confort, sea quien sea.

Robberson se escapa de Gastón Torres.

Muzi, de gran noche, busca el pase ante el intento de Groppa.

Ese comienzo perfecto le permitió tomar ¡28! de luz promediando el segundo cuarto, algo totalmente inusual para esta instancia y para lo que había sido el juego 1 (el Chivo lo ganó con un triple de Dottori en la última).

Un aceitado andamiaje adelante hizo que Bahiense terminara el primer tiempo con 7 de 12 en triples y 11 de 17 en dobles, para ganar el primer cuarto por 30 a 9 e irse al descanso largo arriba por 21: 48 a 26.

Sabattini intenta avanzar ante Lamonega.

Hoya, de buen ingreso, le juega de espalda a Torres.

Al regreso de los vestuarios, luego de un par de minutos sin puntos de ambos, la visita lo abrió con un triple de Muzi (terminó con 3 de 5 a distancia) y a partir de allí mantuvo la ventaja y hasta llegó a la máxima de 38 en el inicio del último cuarto.

Incluso cuando tuvo algún bajón en la intensidad atrás, lógico por la diferencia o porque en el cierre fue rotando el equipo, la distancia era tanta que Liniers nunca llegó a achicar a menos de 20.

De hecho, en el cierre jugaron los juveniles de ambos lados, y los dos equipos ya pusieron la mente y la energía en el partidodefenitivo.

Irá el lunes en el Manu Ginóbili, será para ver.

La síntesis:

Liniers (59): M. Miérez (3), A. García (5), A. Dottori (7), G. Torres (14), N. Quiroga (4), fi; G. Groppa (6), J. Marinsalta (4), T. Sabatini (8), N. Ramos, K. Hernández (2), F. Lanaro (2) y D. Olave (4). DT: Mauricio Vago.

Bahiense del Norte (90): A. Lamonega (19), B. Lozano (5), G. Muzi (22), E. Roberson (9), J.P. Hollender (10), fi; S. Luengo (9), J.C. Hoya (7), E. Andino (4), F. Ruggiero (1), F. Miérez (2). T. Amatte (2) y B. Faleroni Burgardt. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Liniers, 9-30; 26-48 y 59-50.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Serie: 1-1.